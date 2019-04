Piroe kiest geleidelijke weg: "Veel te vroeg voor buitenland"

Met elf doelpunten en vijf assists kende Joël Piroe een uitstekend seizoen voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie.

De negentienjarige aanvaller verlengde onlangs zijn aflopende contract in Eindhoven tot medio 2022, ondanks de vermeende interesse van , TSG 1899 en 1. . "Eindelijk ben ik van dat gedoe af", zegt Piroe in gesprek met de Gelderlander.

"Weet je, de meeste mensen doen nu weer normaal tegen mij. Ze lopen me nu niet meer alleen te paaien. Het was op een gegeven moment echt te veel allemaal", vertelt de aanvaller. Piroe wordt vertegenwoordigd door zijn vader en hij heeft niet verteld welke clubs zijn zoon graag wilden hebben. "Dat hoef ik ook niet weten. Ik wil het hier maken en de eerste spits van worden. Voor het buitenland is het nu nog veel te vroeg. Een verhuurperiode zie ik ook niet zitten."



"Ik schommel nu tussen het eerste elftal en Jong PSV. Aan het begin van elke week krijg ik te horen waar ik me moet melden. Ik kan er een probleem van maken, maar daar heb ik alleen mezelf mee. Wel ben ik ongeduldig. Ik wil snel debuteren in het eerste", vervolgt Piroe, die in het thuisduel met (2-0 zege) in maart voor het eerst op de bank zat bij de hoofdmacht. Hij kent hoofdtrainer Mark van Bommel nog uit hun gezamenlijke tijd bij de Onder-19 van PSV.



"Ik weet dat hij vertrouwen in me heeft, maar uiteindelijk moet ik mezelf bewijzen", stelt de spits. Op de training probeert hij zoveel mogelijk te leren van Luuk de Jong, ondanks dat de topscorer van de een 'ander type' is. "In de jeugd was ik één van de besten, kwam ik elk jaar op meer dan twintig goals uit, nu is dat anders. Dit is het mannenvoetbal. Tegenstanders in de Eerste Divisie zijn fysiek sterker, hebben meer ervaring. Ik moet mezelf beter wapenen dan voorheen, voorbereid zijn op het krijgen van klappen in duels."