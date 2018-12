Pirlo: "Ramsey zou geweldige aanwinst zijn voor Juventus"

De Italiaanse oud-speler noemt Arsenal-middenvelder Aaron Ramsey een geweldige aanwinst en hoopt dat Juventus toeslaat voor Bayern München dat doet.

Ramsey gaat de Gunners aan het einde van het seizoen verlaten en de Italiaanse kampioen wordt in het geruchtencircuit al maanden in verband gebracht met de speler uit Wales, die vanaf januari mag onderhandelen met potentiële nieuwe werkgevers.

Pirlo hoopt dat zijn voormalige werkgever hem weet in te palmen, zoals het Emre Can vorig jaar onder soortgelijke omstandigheden bij Liverpool wist los te weken. "Ramsey zou een geweldige aanwinst zijn", meldt de gepensioneerde middenvelder bij Sky Sport Italia. "Juventus is opnieuw een uitstekenede deal aan het voorbereiden", meent Pirlo. "Hij is een sterke speler en kan het erg goed gaan doen."

Het zal echter niet eenvoudig worden om hem binnen te halen, want Goal wist vorige maand al te melden dat Bayern München dichtbij een akkoord is, terwijl Inter, Manchester United en Chelsea ook met argusogen naar de ontwikkelingen bij Arsenal kijken. Paris Saint-Germain zou zelfs bereid zijn om hem in januari al over te nemen, ten koste van een transfersom.

Ramsey is al tien jaar in dienst bij Arsenal en dat lijkt ondanks zijn zestien optredens dit seizoen tot een einde te komen. Eerder deze maand hielp hij zijn club nog langs aartsrivaal Tottenham Hotspur, waarna de fans schreeuwden om een contractverlenging. Trainer Unai Emery zei echter dat er geen mogelijkheid is om de beslissing hem te laten gaan terug te draaien.

"Twee maanden geleden spraken we elkaar over zijn huidige situatie en toekomst. Ik denk dat het een heel goed gesprek was", aldus de Spanjaard. "Ik zei ook tegen jullie dat ik wil dat hij zich focust op zijn prestaties voor dit team. Zijn inzet is positief voor ons, want het helpt ons. Hij moet over zijn toekomst nadenken, voor zijn familie en voor zichzelf. Als hij speelt zoals in de North-London derby, is dat in zijn en in ons belang."

Arsenal is naar verluidt geïnteresseerd in Sevilla-middenvelder Ever Banega om Ramsey te vervangen.