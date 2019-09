Pirlo gelooft in terugkeer Balotelli bij nationale ploeg

Mario Balotelli is teruggekeerd in de Serie A en Andrea Pirlo ziet de aanvaller in de toekomst best terugkeren in het nationale team.

Balotelli maakte zaterdag zijn eerste doelpunt voor Brescia, in een oefenwedstrijd tegen . De 29-jarige Italiaan besloot afgelopen zomer terug te gaan naar zijn geboorteland, na enkele jaren in Frankrijk te hebben gespeeld voor Nice en . Zijn laatste interlands speelde hij vorig kalenderjaar.

In een oefenduel met Qatar wist Balotelli toen nog het net te vinden. De spits was in die periode op dreef bij Nice, de club waar hij 33 keer scoorde in 61 competitieduels. "Dat Mario nu voor Brescia heeft gekozen, betekent dat hij weer opnieuw wil beginnen en goed wil presteren. En als hij dat doet, dan volgt de rest vanzelf", zegt Pirlo over zijn landgenoot tegen Ansa.

"Zelfs het nationale team is een mogelijkheid, maar dat is helemaal aan hemzelf. Als je op het veld niet laat zien dat je het verdient, kun je daar niet aan denken." Balotelli speelde in het voorjaar van 2016 voor het laatst in de . Met slechts één treffer in twintig competitieduels maakte hij toen weinig indruk bij .

Balotelli's nieuwe club Brescia is promovendus in de Serie A en ging het seizoen van start met een 0-1 zege bij Cagliari. In de tweede speelronde was Milan met 1-0 te sterk.

Pirlo werd ten slotte gevraagd naar zijn mening over de Italiaanse titelstrijd. gaat deze jaargang voor de negende scudetto op rij. "Juve is opnieuw ravoriet, maar komt steeds dichterbij."