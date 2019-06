Pirès: "Mijn mening is dat 56 miljoen euro niet genoeg is"

Een transferbudget van 56 miljoen euro deze zomer bij Arsenal "is niet genoeg", stelt voormalig middenvelder Ribert Pirès.

In zijn eerste seizoen als manager Unai Emery eindigde the Gunners als vijfde in de Premier League en werd de -finale verloren van . De Londenaren grepen zodoende naast -voetbal en melden zich voor het derde seizoen op rij in de Europa League.

"Ik heb gelezen dat een kleine envelop heeft voor transfers, slechts 56 miljoen euro. Mijn mening is dat het niet genoeg is", vertelt Pirès, geciteerd door Engelse media . "Als je een goed team wilt opbouwen, moet je veel geld uitgeven, vooral in de Premier League."

"Ik respecteer de positie van Arsenal en de eigenaar, maar iedereen weet dat als je de Premier League wilt winnen, je veel geld moet uitgeven. Alle topclubs willen de beste spelers vastleggen, maar als je een goede speler wilt, kost het veel geld."

Pirès is een voorstander van het halen van talenten. "Het is een nieuw tijdperk voor Arsenal en Unai, die Arsène Wenger verving. Helaas zijn we Aaron Ramsey en Danny Welbeck verloren. Misschien moeten we opnieuw opbouwen, een nieuw team maken en waarom niet met de jonge spelers."

"Ik hoop dat een aantal jonge spelers doorbreekt in het eerste team. Freddy Ljungberg deed het heel goed met Onder-23 en won de competitie. We hebben goede jonge spelers en met Per Mertesacker gaat de juiste man aan de slag bij de opleiding. Dus misschien is de oplossing, als Arsenal maar 56 miljoen heeft, om wat jonge spelers vast te leggen en voor te bereiden op de toekomst."