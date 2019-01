'Piqué krijgt steun van Messi, Fàbregas en Rakuten bij ambitieus project'

FC Andorra maakte eind december wereldkundig dat Gerard Piqué met zijn bedrijf Kosmos Group de nieuwe eigenaar van de club is.

Volgens D iari d'Andorra is de verdediger niet de enige grote naam die geld in het project steekt. De Andorrese krant weet te melden dat ook Cesc Fàbregas en Lionel Messi hebben besloten om te investeren in FC Andorra.

Het bedrag dat Messi en Fàbregas in de club hebben gestoken, is kleiner dan wat Piqué heeft geïnvesteerd. De verdediger van Barcelona weet zich tevens gesteund door Hiroshi Mikitani, de 53-jarige eigenaar van Rakuten. Piqué en Mikitani, die met zijn onderneming hoofdsponsor is van Barcelona, zijn vrienden, waardoor de Japanner besloten heeft om ook een flink bedrag in FC Andorra te investeren.



De nieuwe leiding van FC Andorra heeft wilde plannen met de club. FC Andorra, de enige club uit het dwergstaatje die in de Spaanse voetbalpiramide actief is, speelt momenteel nog in de Primera Catalana, het vijfde niveau van het voetbal in Spanje. Binnen afzienbare tijd moet de club echter gaan klimmen in de voetbalpiramide. Direct na het aantreden van Piqué werd bekend dat Gabri García en Albert Jorquera de nieuwe trainers zouden worden. Daarnaast heeft FC Andorra reeds zes spelers aangetrokken.