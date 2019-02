Piqué gaat door en haalt ook oud-speler van Vitesse

Marti Riverola vervolgt zijn loopbaan bij FC Andorra, dat via investeringsmaatschappij Kosmos Holding eigendom is van Gerard Piqué.

De middenvelder, 28 jaar, komt over van Unión Deportiva Ibiza en hij speelde in een ver verleden ook voor Vitesse. De club uit Arnhem huurde Riverola in januari 2011 voor een half jaar van Barcelona.



De topclub uit Spanje is de rode draad in de loopbanen van Piqué en Riverola. Laatstgenoemde kwam op zesjarige leeftijd al bij de Catalanen terecht en werd in de tweede seizoenshelft van 2010/11 aan Vitesse uitgeleend. Riverola kwam tot vijftien duels in Arnhem en maakte op 6 december 2011 zijn debuut in de hoofdmacht van Barcelona, in het Champions League-duel met BATE Borisov (4-0).



Het bleef bij twaalf minuten in het hoogste keurkorps. Riverola vertoefde de voorbije jaren voornamelijk in Italië, waar hij tot vorig jaar zomer voor Bologna, Foggia en Reggiana speelde. Nu is hij de nieuwste aanwinst van FC Andorra. Eind december breidde Piqué zijn zakenimperium uit door ook in de voetballerij te stappen: Kosmos Holding werd eigenaar van FC Andorra. De wetgeving in het dwergstaatje aangaande overnames zijn veranderd, waardoor buitenlandse investeerders sinds kort makkelijker geld kunnen inleggen. De schuld van FC Andorra van circa 300.000 euro was in één klap verdwenen en de opmars van het lagere niveau van het Spaanse voetbal naar de hogere divisies werd meteen ingezet.



De weg omhoog moet worden ingeslagen met de filosofie van Barcelona en voormalig Ajacied Gabri en Albert Jorquera moeten als trainers van de hoofdmacht deze denkwijze implementeren. Naar verluidt heeft Piqué ook Cesc Fàbregas en Lionel Messi weten te overtuigen geld te steken in FC Andorra. Na de overname versterkte FC Andorra zich met diverse spelers, waarvan Riverola vooralsnog de bekendste is. Promotie naar de derde divisie is het doel, maar het team van Gabri bevindt zich vooralsnog ver van de plaatsen die daar recht op geven.