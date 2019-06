'Piqué doet wanhoopspoging en bezoekt De Ligt op Bahama's'

Gerard Piqué onderneemt volgens Mundo Deportivo een laatste poging om Matthijs de Ligt te overtuigen voor Barcelona te kiezen.

De verdediger van is volgens de laatste berichten hard op weg naar , waar de Oranje-international een megasalaris kan opstrijken. Naar verluidt probeert Piqué De Ligt alsnog op andere gedachten te brengen.



Volgens de Spaanse sportkrant gaat de verdediger van een bezoekje brengen aan De Ligt op de Bahama's, waar de negentienjarige stopper momenteel vakantie viert met zijn vriendin. Barcelona zou De Ligt minder salaris bieden dan Juventus en Paris Saint-Germain en de Catalaanse grootmacht is niet bereid de aanbieding te verhogen.



Piqué gaat naar verluidt op bezoek bij De Ligt om de jongeling te overtuigen te opteren voor Barcelona. De routinier wil met het gesprek ook een verhaal uit de wereld helpen dat hij De Ligt zogenaamd niet bij Barcelona wil hebben, een gerucht dat werd gesuggereerd in de Spaanse media. Volgens Mundo Deportivo kan de ontmoeting cruciaal blijken in de transfersoap inzake De Ligt.



Ook Frenkie de Jong wil graag zien dat De Ligt zich aansluit bij Barcelona. De middenvelder ruilt Ajax deze zomer in voor Barcelona, dat maximaal 86 miljoen euro betaalt voor De Jong. Volgens diverse media was De Ligt nu juist hard op weg naar Juventus, dat bereid was aan de eisen van de verdediger en zaakwaarnemer Mino Raiola te voldoen.