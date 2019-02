Piqué: "Als de arbitrage Real Madrid wel helpt, houden ze hun kop dicht"

Gerard Piqué haalt in de Spaanse media uit naar Real Madrid. En dit keer moet ook de basketballafdeling van de grote rivaal het ontgelden.

Piqué vindt dat Real Madrid hypocriet is als het om beslissingen van de scheidsrechters gaat, welke sport ze ook spelen. Afgelopen zondag won de basketballploeg van Barcelona de finale van de Copa del Rey met 94-93 van Real Madrid. Na afloop claimden de Madrilenen dat de Catalanen profijt hadden gehad van een aantal dubieuze arbitrale beslissingen.



"Real klaagt daarover in het voetbal, maar ook in het basketball. Gelukkig hebben ze geen andere sportploegen, anders hadden we dat ook over hockey en handbal moeten aanhoren", reageerde Piqué dinsdag na de 0-0 van Barcelona bij Olympique Lyon, in de achtste finales van de Champions League.



De verdediger haalde vervolgens de recente uitzege van Real bij Atlético Madrid erbij. "Dan gaan ze naar het Wanda Metropolitano, waar ze geholpen worden door de scheidsrechter, en dan houden ze ineens hun kop dicht." Het tweede doelpunt van Real tegen Atlético ontstond uit een discutabele strafschop en later werd de 2-2 van Álvaro Morata geannuleerd wegens buitenspel. De thuisploeg kreeg bovendien geen strafschop toen Casemiro een overtreding leek te maken op Morata, waarna Gareth Bale het duel besliste (1-3).



Volgens Piqué hadden de basketballers van Barça sowieso wel van Real gewonnen. "Sommige beslissingen waren in het voordeel van Madrid en andere in het voordeel van Barcelona. Uiteindelijk is het alleen maar lawaai om te verdoezelen dat Barcelona de kampioen is. Ik ben trots op deze spelers", aldus de routinier.