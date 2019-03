Pijnlijke rentree Brendan Rodgers in de Premier League

Brendan Rodgers heeft in zijn debuut als manager van Leicester City meteen zijn eerste nederlaag moeten slikken.

Op bezoek bij Watford leek de nieuwe trainer een punt te pakken, maar in de absolute slotfase ging het alsnog mis voor de bezoekers. Invaller Andre Gray velde in blessuretijd het vonnis over de Noord-Ierse coach en zijn manschappen, die even daarvoor een grote kans kregen om zelf te winnen.

Met Daryl Janmaat in de basis begon Watford sterk in eigen stadion. De eerste kans was van ook voor de thuisploeg, maar Adrian Mariappa vond doelman Kasper Schmeichel op zijn weg naar de openingstreffer. De rebound van Gerard Deulofeu werd onschadelijk gemaakt door Jonny Evans. Het doelpunt voor Watford liet echter niet lang op zich wachten. Een scherp aangesneden vrije trap van Deulofeu werd door Troy Deeney tot doelpunt gepromoveerd. De spits had al negen wedstrijden op rij niet gescoord op het eigen Vicarage Road. Het spel golfde vervolgens op en neer, maar beide ploegen bleken in de buurt van het vijandelijke doel niet scherp.



Leicester startte goed aan het tweede bedrijf, maar opnieuw was de eerste grote mogelijkheid voor Watford. Een pegel van Abdoulaye Doucouré werd door Schmeichel uit het doel geranseld. Vervolgens gooiden the Hornets de beuk erin en moest scheidsrechter Jonathan Moss meerdere keren ingrijpen met een gele kaart. De aanwezige supporters werden na de rust niet verblijd met veel doelkansen, maar zagen the Foxes een kwartier voor tijd wel op gelijke hoogte komen.

Een steekbal van Youri Tielemans werd op waarde geschat door Jamie Vardy, die oog in oog met keeper Ben Foster kalm bleef en de bezoekers op gelijke hoogte bracht. Wes Morgan liet in blessuretijd na de gasten drie punten te bezorgen en kreeg daarvoor de rekening gepresenteerd. Vlak voor tijd was het invaller Gray, die op aangeven van Deeney de 2-1 maakte.



Watford is door de overwinning te vinden op de achtste plaats van de Premier League. De ploeg van manager Javi Gracia heeft in 29 wedstrijden 43 punten bij elkaar gevoetbald. Het gat met de top zes lijkt met het oog op Europees voetbal te groot. Leicester City staat elfde en lijkt niet meer te hoeven vrezen voor degradatie. Met nog negen wedstrijden voor de boeg is het verschil met de gevarenzone tien punten. Volgende week speelt Watford een uitwedstrijd tegen Manchester City en ontvangt Leicester laagvlieger Fulham.