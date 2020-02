Piet de Visser reageert op Ajax-transfer: "Ik heb Antony héél veel gezien"

Alles wijst erop dat Ajax zijn transferrecord gaat breken door Antony over te nemen van São Paulo.

Piet de Visser kent de negentienjarige vleugelspits goed en denkt dat de Amsterdammers een 'supertalent' binnenhalen met Antony, die naar verluidt maximaal 28 miljoen euro gaat kosten.

"Of een goede deal maakt? Ik denk het wel", reageert scout De Visser bij FOX Sports. "Ik ken hem al een jaar of vier, vijf. Ik heb hem gevolgd bij Brazilië Onder-17: supertalent."

"Bij Onder-20: supertalent. Nog steeds maar negentien jaar, hè. Afgelopen zomer was-ie ook uitblinker op het Toulon Toernooi, waar ik was met Hans van der Zee (scout van Ajax, red.)."

Antony won het jeugdtoernooi waar De Visser aan refereert met Brazilië Onder-22 en scoorde onder meer in de finale tegen Japan (2-1). Antony debuteerde in 2018 voor São Paulo en heeft inmiddels 32 competitiewedstrijden achter zijn naam, waarin hij 4 keer scoorde.

"Ik heb hem héél veel gezien, ik vind het een supertalent", zegt De Visser. "Ik vind het zeer verstandig dat hij de keuze maakt voor Nederland, want hij is nog niet klaar voor een grote competitie, lichamelijk."

"Het is een type dat acties maakt aan de bal. Hij is supersnel, speelt met zijn linkerbeen op de rechtervleugel. Dus altijd binnendoor komen, passjes geven, schoten. Alleen ik vind ook: zijn rendement is nog wat te weinig. Maar op die leeftijd, dat moet groeien."

Ajax nam twee jaar geleden David Neres over van São Paulo, maar Antony is volgens De Visser een ander type. "Neres is wat agressiever, als-ie gaat dan gaat-ie, maar Antony is echt heel sterk aan de bal met acties individueel."

"Dat moet-ie uitwerken in effectiviteit, dan wordt het een topper. Hij heeft al veel wedstrijden gespeeld voor São Paulo en de jeugdteams van Brazilië. Ik denk dat-ie zo meedraait."