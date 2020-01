Pierre van Hooijdonk verbijsterd: "Hoe de 'hell' is het mogelijk?"

Leeds United heeft in de eerste helft van het FA Cup-duel met Arsenal een uitermate goede indruk achtergelaten.

De koploper van de Championship was de bovenliggende partij in het Emirates Stadium, al werd er nog niet gescoord in de eerste 45 minuten.

Pierre van Hooijdonk vraagt zich op Twitter af hoe het mogelijk is dat Leeds United na de eerste helft niet op voorsprong staat.

"Hoe de hell is het mogelijk dat - Leeds United nog steeds 0-0 is na 42 minuten spelen?! Leeds domineerde Arsenal compleet en had zoveel goede kansen, gecreëerd door goed voetbal", schrijft Van Hooijdonk op Twitter.

Ook Match of the Day-presentator Gary Lineker is op het sociale medium lovend over Leeds United. "Als je niet weet welke van de twee een Premier League-team was, is het je vergeven als je Leeds United aanwijst."

"Ze zien er heel moe uit", zegt analist Ian Wright bij de BBC over Arsenal na de eerste helft. Alan Shearer stelt dat het lijkt alsof Leeds United 'een man meer' heeft.

"Voorafgaand aan de wedstrijd heb ik het agressieve drukzetten van Arsenal uitgelicht. Daar zien we absoluut niks van terug."

Arsenal incasseerde in de eerste helft maar liefst vijftien schoten; alleen tegen kregen the Gunners dit seizoen evenveel schoten tegen.

Overigens is Arsenal kort na rust op voorsprong gekomen door een doelpunt van Reiss Nelson.