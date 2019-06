Pierre van Hooijdonk kritisch op rumoer: "Hij heeft dit zelf op gang gebracht"

Ronald Koeman liet zondag weten dat hij Oranje trouw blijft.

De bondscoach van het werd de voorbije weken gelinkt aan een dienstverband bij , waar trainer Ernesto Valverde het naar verluidt zwaar heeft. Koeman wilde eerder geen duidelijkheid scheppen over zijn mogelijke toekomst, weet ook Rafael van der Vaart.

"Misschien heeft hij wel gehoord dat hij geen kandidaat is bij Barcelona. Dan kan je dat nu makkelijker zeggen", zegt Van der Vaart bij de NOS . "Maar ik weet: Barcelona is zijn droom." Pierre van Hooijdonk is kritischer op het feit dat Koeman niet eerder afstand wilde doen van de geruchten omtrent een mogelijke baan bij Barcelona.



"Hij heeft dit zelf op gang gebracht. Want wat hij nu zegt, had hij bij de eerste persconferentie ook kunnen zeggen en dan had niemand daar nog verder op geborduurd. Nu zegt hij dat hij bij de KNVB blijft. Als hij dat een paar dagen eerder ook had gedaan...", aldus de oud-aanvaller, die denkt dat het eerder een 'onhandigheidje' was van Koeman dat hij de geruchten probeerde te omzeilen door het alleen over Oranje te willen hebben.



"Ik heb me geconformeerd aan de KNVB", zo liet Koeman zondag weten. "Als je na een seizoen nog een jaar te gaan hebt naar het EK, dan is dat niet het moment. Wat mij betreft kan er een dikke streep onder de speculaties. Ieder woord, en dat is de reden dat ik er niets over wilde zeggen, en hoe ik ook reageer: er zullen altijd mensen zijn die zeggen: als ze komen, gaat-ie toch. Media gaan daarmee aan de haal. Dat is hun goed recht. Ik weet hoe ik dit heb afgesproken met de KNVB. Dat lijkt me voldoende."