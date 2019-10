Pierre van Hooijdonk kritisch: "Je zet geen onervaren coach op die vulkaan"

Feyenoord verloor zondag met 4-2 op bezoek bij Fortuna Sittard.

Voor trainer Jaap Stam vormde dat, nadat er vorige week nog werd gewonnen van en , een nieuwe tegenslag. De oud-verdediger kwam afgelopen zomer over van om Giovanni van Bronckhorst op te volgen en kent een moeizame start in De Kuip. Pierre van Hooijdonk vraagt zich af of er wel goed aan heeft gedaan om Stam aan te stellen.

"Op dit moment niet", is zijn antwoord op een vraag bij Studio Voetbal of Stam wel de juiste man op de juiste plaats is. "Feyenoord had nooit een coach moeten aanstellen met zo weinig ervaring. In de wetenschap dat dit een moeilijk en zwaar jaar zou worden. Je zet geen onervaren coach op die vulkaan en dat is wel gedaan."

De Volkskrant -journalist Willem Vissers is er bovendien niet zeker van dat Stam zelf wel de juiste keuze heeft gemaakt: "Hij was net begonnen bij PEC, had daar de kans gekregen na zijn ontslag bij Reading. Dan komt er een beter aanbod en is hij weg."

Van Hooijdonk had in Henk Fraser, vanwege zijn ervaring en goede prestaties, wel een goede trainer gezien voor Feyenoord.

De coach van stadsgenoot laat echter weten afgelopen zomer niet benaderd te zijn voor de functie. "Nee, die vraag is vaak gesteld, maar ik heb er helemaal niet bij stilgestaan. Ik heb het onwijs naar mijn zin bij Sparta en ben daar niet mee bezig. Ik kan wel aan carrièreplanning doen, maar dan ben je nog afhankelijk van andere zaken. Ik moet gewoon keihard blijven werken en prestaties blijven leveren."