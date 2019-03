Pierre van Hooijdonk geniet: "Stel deze jongen elke week op, alsjeblieft"

Willem van Hanegem zou het vreemd vinden als Orkun Kökcü in het restant van het seizoen nog uit het elftal van Feyenoord zou verdwijnen.

De achttienjarige middenvelder mocht zondag in het uitduel met Vitesse (1-1) in de basis beginnen en nam ook de Rotterdamse treffer in GelreDome voor zijn rekening. "Voor de nieuwe trainer Jaap Stam zou het straks wel lekker zijn als Kökcü al twee maanden heeft meegedraaid in de Eredivisie", oordeelt Van Hanegem.

Kökcü speelde in Arnhem zijn zesde Eredivisie-duel en mocht voor de tweede keer vanaf het startsignaal meedoen. "Ik denk dat hij ver kan komen, al zie ik nog volop dingen die hij moet verbeteren", vertelt de oud-speler en -trainer van Feyenoord maandag in het Algemeen Dagblad . "Hij komt altijd in de bal, terwijl de diepte zoeken achter Robin van Persie soms een betere optie is. En ik zie hem voortdurend richting spelsituaties bewegen waar hij met een beetje ervaring straks zal wegblijven."



"Als ik hem zie spelen als vandaag: goede aannames, alles naar voren willen spelen. Ik las een interview met Van Persie: 'het scannen van situaties', dat deed hij ook constant, altijd aanwezig in de zestien", vertelde oud-Feyenoorder Pierre van Hooijdonk zondagavond bij Studio Voetbal . "Ik vind het eigenlijk jammer dat, nu het seizoen eigenlijk gespeeld is voor Feyenoord, we hem nu mogen zien. Ik vond het echt een genot om naar te kijken, ook omdat ik hem niet supergoed ken."



"Het is een moderne middenvelder zoals je ze tegenwoordig vaak hoopt te zien. Jan de Jong zegt 'we gaan voor de jeugd'. Welke jeugd dan? We hebben eigenlijk nog niks gezien dit seizoen, maar deze jongen: stel die elke week op alsjeblieft", benadrukte de oud-aanvaller in het televisieprogramma. Kökcü zelf hoopt in ieder geval met Feyenoord als derde te eindigen. "Ik wil Europees voetbal spelen. Dat is goed voor de club, voor het elftal en ook voor mij", zegt de A-junior in De Telegraaf .



Kökcü wil zich op alle fronten ontwikkelen, maar hij weet dat het als jeugdspeler niet altijd even makkelijk is. "Het is simpel, als jeugdspeler moet je bewijzen dat je mee kunt of beter bent dan die mannen. Je moet het echt verdienen. De trainer weet ook met mij wat hij doet. Als ik nu het seizoen bekijk, dan waren de keren dat hij me heeft opgesteld gewoon goed. De club én de trainer hebben een plan met me. Als jonge voetballer wil je altijd meer, maar je moet de kwaliteit hebben en het zelf afdwingen."