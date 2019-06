Pierie kan het goed vinden met Martínez: "Ik leer Spaans en hij leert Engels"

Kik Pierie is onder de indruk van het niveau bij Ajax.

De verdediger, die voor vijf miljoen euro overkwam van sc , maakte dinsdagavond zijn officieuze debuut voor de Amsterdammers in de oefenwedstrijd tegen Quick '20 (2-11 winst). De mandekker heeft in korte tijd een band opgebouwd met Lisandro Martínez, die eveneens voor miljoenen naar de hoofdstad kwam.

"Wat me het meest is opgevallen tot nu toe? Het hoge niveau", vertelt Pierie na afloop van het oefenduel voor de camera's van Fox Sports . "Het niveau is natuurlijk heel anders dan bij Heerenveen. De beleving is ook heel anders. Hier gaat het om één ding en dat is winnen, dat zie eigenlijk terug in alles."



Pierie speelde dinsdagavond 45 mee tegen Quick '20. "Een mooie ervaring. Het is en blijft gewoon voetbal, daarin verschilt het niet veel. Voor mij is het natuurlijk een ontzettend goede leerschool." Pierie speelde tegen de amateurs centraal in de verdediging, maar kan ook als linksback uit de voeten. "Maar daar wordt nog niet serieus over gesproken, meer algemeen, nog niet heel diepgaand."



Pierie speelde samen met linksback Martínez, de andere miljoenenaankoop van . "Ik zit met Lisandro in een hotelkamer. Hij kan nog niet zo goed Engels, dus ik ben een beetje Spaans aan het leren, en hij Engels. Ik kan het wel goed met hem vinden." Pierie heeft komend seizoen een duidelijke missie. "Mijn doel is natuurlijk om zo snel mogelijk in het eerste elftal te komen. Deze voorbereiding moet ik gewoon zorgen dat ik er sta en mijn kans pak, dan zien we vanzelf waar het op uitkomt", besluit de jeugdinternational.