Pierie bevestigt naderende transfer: "Ajax past het beste bij me"

Kik Pierie is op weg naar Ajax. De verdediger van sc Heerenveen bevestigt na de wedstrijd tegen FC Groningen (1-1) dat hij onlangs in Amsterdam was.

De achttienjarige Pierie sprak daar over zijn naderende transfer, maar benadrukt dat hij zich nog niet officieel heeft verbonden aan . Wel erkent hij dat een overgang naar de Johan Cruijff ArenA in kannen en kruiken is. "Er zijn voorlopig nog geen contracten getekend, maar dat de clubs al een tijdje aan het praten zijn, lijkt me duidelijk. Het kan nog alle kanten op, maar de kans is aanwezig", vertelt de stopper van voor de camera van FOX Sports.

Pierie stelt dat hij toe is aan duidelijkheid. "Ik zou liegen als ik zeg dat het niet fijn is als het is afgerond." In een eerder stadium ontkende Pierie nog dat hij dicht bij een transfer naar Ajax zou zijn. De jongeling beseft echter dat ontkennen niet langer zin heeft. "Ik kan wel nee zeggen, maar ik weet niet wie er door de bosjes heeft lopen gluren. Ik dacht nog een capuchon op te doen om te zorgen dat ik niet herkenbaar zou zijn, maar toch ben je gezien", lacht hij. "Bij een club als Ajax is dat ook bijna onmogelijk. Ik ben in Amsterdam geweest."

Pierie denkt zich in de Johan Cruijff ArenA verder te kunnen ontwikkelen, zo geeft hij aan tegenover het Algemeen Dagblad. "Ajax is de club in Nederland die het beste bij me past. Als je kijkt naar hun filosofie, naar het type voetbal dat ze spelen. Als het allemaal doorgaat, is dit een uitdaging die ik aan moet gaan. En dan moet ik maar laten zien dat ik bij de beste elf spelers hoor. Zo gaat dat bij een topclub. Je krijgt geen garanties op speeltijd. Het is aan mij de taak om te laten zien wat ik kan. Dat ik ook op dat niveau thuishoor."