Piepjonge Nederlander maakt officieel debuut voor Liverpool

Ki-Jana Hoever mag zich recordhouder van Liverpool noemen. De piepjonge verdediger maakte maandagavond zijn debuut in de hoofdmacht van de Reds.

De voormalig jeugdspeler van Ajax werd door trainer Jürgen Klopp voor het eerst bij de wedstrijdselectie gehaald en mocht tegen Wolverhampton Wanderers op de bank plaatsnemen. Na zes minuten moest Dejan Lovren echter geblesseerd afhaken en groeide Hoever uit tot de jongste FA Cup-debutant van Liverpool.

Met zijn 16 jaar en 354 dagen is hij nog net iets jonger dan Ben Woodburn twee jaar geleden was toen hij zijn club in 2016 vertegenwoordigde tegen Plymouth Argyle. De nu negentienjarige vleugelspeler wordt nu overigens gestald bij Sheffield United, waar hij als huurspeler aan zijn minuten moet komen.

Gemeten over alle competities is Hoever niet de jongste debutant ooit, maar wel bijna. Alleen Jack Robinson en Jerome Sinclair maakten op nog jeugdiger leeftijd hun eerste minuten in de hoofdmacht. De in Amsterdam geboren Hoever maakte afgelopen zomer de overstap naar Liverpool en ontwikkelt zich sindsdien razendsnel.

De club liet zelfs Engels international Nathaniel Clyne op huurbasis vertrekken omdat Hoever hem voorbij is gestreefd. Zijn trainer Klopp sprak zaterdag nog lovend over de Nederlander. "Hij is een genot om naar te kijken. Het is een jongen met ongelooflijk veel zelfvertrouwen en ook een zeer goede voetballer, dat is mooi. Dat we hem nu dag in dag uit aan het werk zien, is really cool.”