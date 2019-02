Piepjonge De Ligt verdringt Fàbregas tegen Real Madrid uit geschiedenisboeken

Voor Matthijs de Ligt heeft het duel tussen Ajax en Real Madrid van woensdagavond in de achtste finales van de Champions League een gouden randje.

De negentienjarige verdediger zal Ajax als aanvoerder het veld op leiden en wordt daarmee de jongste captain ooit in de knock-outfase van het miljardenbal.

De Ligt verdringt Cesc Fàbregas daarmee uit de geschiedenisboeken, zo vond statistiekenbureau Granenote uit. Fàbregas droeg in het seizoen 2008/09 op 21-jarige leeftijd de aanvoerdersband bij Arsenal en gold sindsdien als de jongste aanvoerder in de knock-outfase van de Champions League. Met zijn 19 jaar blijft De Ligt de Spaanse middenvelder, die tegenwoordig uitkomt voor AS Monaco, dus ruim voor.



De Ligt mag zich sinds dit seizoen officieel aanvoerder van Ajax noemen, nadat hij de band vorig seizoen al regelmatig droeg bij afwezigheid van Joël Veltman. De centrale verdediger speelt tegen Real Madrid zijn zesde wedstrijd voor Ajax in de Champions League; in de groepsfase ontbrak hij vanwege een blessure op de openingsspeeldag tegen AEK Athene.