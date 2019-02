Piatek maakt ook indruk bij Milan: "Hij leeft om goals te maken"

Krzysztof Piatek is hard op weg zichzelf onmisbaar te maken voor AC Milan. De Poolse spits scoort ook bij zijn nieuwe club aan de lopende band.

Tegen Atalanta (1-3 winst) maakte Piatek zaterdag alweer zijn derde en vierde treffer in vier competitiewedstrijden. Als vanzelfsprekend is trainer Gennaro Gattuso blij met de prestaties van de aanvaller. "We zijn erg blij dat hij nu bij ons speelt."



Piatek is pas bezig aan eerste seizoen in de Serie A en maakte namens Genoa al veel indruk in Italië. Tijdens de eerste seizoenshelft was de Pool goed voor dertien doelpunten in negentien duels. Reden genoeg voor AC Milan om zich met een bedrag van 35 miljoen euro aan te kloppen in het Stadio Luigi Ferraris. Inmiddels is Piatek een maand in dienst van Milan en heeft hij in totaal al zes keer gescoord. "Hij is een speler die leeft om doelpunten te maken", stelt Gattuso in gesprek met Sky Sport Italia .



Niet alleen de doelpunten van de spits vallen in de smaak bij zijn trainer, maar toch blijft Gattuso kritisch. "Hij beweegt goed en heeft superieure technische vaardigheden. Over het algemeen wil ik niet dat er over individuen wordt gesproken, maar over de groep. Goede resultaten helpen ons en zorgen voor een goede sfeer. We moeten op deze manier doorgaan en vooral rustig blijven", besluit de oefenmeester, die van Piatek zelf ook de complimenten kreeg. "Hij is een geweldige coach en hij was een legende voor deze club", tekent Milan TV op uit de mond van de goaltjesdief.



Voor AC Milan is de tweede seizoenshelft van groot belang. De club won zaterdag met 1-3 bij Atalanta en hoopt op een Champions League-ticket. Dan moet Milan wel in de top vier eindigen. Op dit moment staat Gattuso met zijn ploeg op de vierde plek. De laatste keer dat een speler namens AC Milan drie keer wist te scoren tijdens zijn eerste drie basisplaatsen is alweer een tijdje geleden. In 2013 was het Mario Balotelli die driemaal scoorde.