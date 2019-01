Piatek in Milaan voor medische keuring

Krzysztof Piatek staat op het punt om de overstap te maken van Genoa naar AC Milan. De aanvaller wordt woensdagochtend medisch gekeurd.

De komst van Piatek zorgt ervoor dat Gonzalo Higuaín van Milan toestemming krijgt om het seizoen af te maken bij Chelsea, weet Goal. Higuaín wordt deze jaargang gehuurd van Juventus. Chelsea krijgt de optie om de Argentijnse spits in juni voor 36 miljoen euro definitief vast te leggen.



Krzysztof Piatek maakt dit seizoen veel indruk in Italië, want hij scoorde al negentien keer in 22 officiële wedstrijden van Genoa. In de Serie A maakte hij er dertien, waarmee hij alleen Fabio Quagliarella, Cristiano Ronaldo en Duvan Zapata (allen veertien) boven zich heeft staan. AC Milan betaalt naar verluidt 35 miljoen euro voor de 23-jarige Pool.



Milan en Genoa stonden maandag tegenover elkaar in competitieverband en de gasten uit Milaan wonnen met 0-2. Vanwege alle geruchten kwam zowel Piatek als Higuaín niet in actie. "Ik wil eerlijk tegen jullie zijn. We hebben door alle geruchten een slechte training afgewerkt in de voorbereiding op dit duel", zei coach Gennaro Gattuso na afloop.



"Na de training hebben we elkaar gesproken en ik vond dat Gonzalo niet klaar was om deze wedstrijd te spelen", aldus de trainer. "Ik accepteer zijn beslissing. Misschien had hij meer kunnen doen en wellicht hadden wij hem meer moeten helpen om hem in het elftal te passen." Higuaín scoorde dit seizoen slechts acht keer in alle competities voor de Rossoneri.