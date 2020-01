'Phillip Cocu ziet salarissen van december voorlopig niet uitbetaald worden'

Wayne Rooney kan donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Barnsley zijn debuut voor Derby County.

De komst van 120-voudig Engels international wordt volgens de Daily Mail echter overschaduwd door interne problemen. De Engelse krant weet te melden dat de werkgever van manager Phillip Cocu niet in staat was om de salarissen voor de maand december uit te betalen.

De spelers van Derby County zouden hun salarissen eigenlijk op Oudjaarsdag ontvangen, maar zijn geïnformeerd dat het niet zou lukken om het geld op tijd over te maken.

Eigenaar Mel Morris heeft verzekerd dat hij er alles aan doet om de salarissen zo snel mogelijk uit te betalen en een zegsman van the Rams laat weten dat de spelers donderdag hun geld kunnen verwachten. De vertraging heeft alles te maken met een uitgestelde deal met een nieuwe investeerder.

Morris heeft eerder al laten weten dat hij naar nieuwe investeerders zoekt, omdat hij zelf al zo'n 120 miljoen euro in Derby County gepompt heeft. De Daily Mail noemt het te laat uitbetalen van de salarissen een 'dieptepunt in een moeilijk seizoen'.

Derby County bezet momenteel de zeventiende plaats in de Championship, met 30 punten uit 25 wedstrijden. Met de komst van Rooney, die donderdagavond voor het eerst speelgerechtigd is, moet de ploeg van Cocu in de komende weken de weg omhoog inzetten.

"Hij is een hele grote speler, met een waanzinnige carrière en enorm veel kwaliteiten. Met veel mensen binnen de club heeft hij al een connectie, ook buiten het veld. Hij heeft al veel maatschappelijk werk voor de club verricht en dat tekent zijn karakter", zei Cocu over Rooney.

"Het zal hier heel anders zijn dan in de Verenigde Staten of de Premier League, daarom geven we hem de tijd. De verwachtingen zullen torenhoog zijn, het team en hij moeten nog in hun beste vorm raken. De spelers moeten beseffen dat ze hierdoor niet achterover kunnen leunen."