'Phillip Cocu neemt oude bekenden van PSV mee naar Engeland'

In navolging van Engelse media maakt ook het Eindhovens Dagblad melding van het naderende dienstverband van Phillip Cocu bij Derby County.

De ex-trainer van moet in Engeland de opvolger worden van Frank Lampard, die op korte termijn terugkeert naar zijn oude liefde om Maurizio Sarri te vervangen.

Cocu zal zich volgens het regionale dagblad tot medio 2023 aan the Rams verbinden en staat daarmee voor zijn twee buitenlandse avontuur als trainer. De oefenmeester zwaaide tussen 2013 en 2018 de scepter bij PSV en ging na zijn vertrek uit Eindhoven aan de slag bij . Zijn periode in Istanbul werd echter geen onverdeeld succes en in oktober vorig jaar werd hij op non-actief gesteld door de Turkse grootmacht.



Cocu gaat nu bij Derby aan de slag bij een club die zo snel mogelijk naar de Premier League wil promoveren. De Engelsen waren er afgelopen seizoen, na een zesde plek in de Championship, dichtbij toen zij de finale van de play-offs wisten te behalen. Aston Villa bleek in die wedstrijd uiteindelijk echter te sterk en versperde daarmee de weg voor Lampard en consorten.



Cocu zal in Derby naar verluidt worden bijgestaan door twee oude bekenden uit zijn PSV-tijd. Chris van der Weerden was in Eindhoven en bij Fenerbahçe al de rechterhand van de oefenmeester en zal ook meeverhuizen naar Engeland. Twan Scheepers wordt de tweede assistent van Cocu in het Pride Park Stadium: de oud-aanvaller was tot dinsdag nog werkzaam als assistent bij Jong PSV, maar heeft inmiddels zijn afscheid bij de club bekendgemaakt.