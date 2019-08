Phillip Cocu krijgt gezelschap van speler-coach Wayne Rooney

Wayne Rooney keert over een halfjaar terug op de Engelse velden.

Derby County maakt dinsdagmiddag via de officiële kanalen bekend dat de aanvaller van vanaf januari het shirt van the Rams zal dragen.

Rooney, die naast speler ook als coach aan de slag zal gaan bij Derby, heeft een contract tot de zomer van 2021, inclusief een optie voor nog een seizoen, getekend bij de werkgever van manager Phillip Cocu.

" Rooney is een extreem getalenteerde topvoetballer", looft Cocu de kersverse aanwinst. "Het is geweldig dat hij voor Derby County heeft gekozen. Wayne heeft een hoop te bieden, op het veld maar ook daarbuiten. Hij heeft een geweldige loopbaan achter de rug als clubspeler en als international van Engeland en kan dus een hoop voor ons betekenen. Om een speler van een dergelijk kaliber binnenkort in ons midden te hebben is echt geweldig."

"Ik ben erg blij met de kans die Derby County mij biedt", aldus Rooney. "Ik kijk ernaar uit om vanaf januari met Phillip Cocu en zijn staf te gaan samenwerken en hoop een grote bijdrage te kunnen leveren. Ik kan niet wachten om iedereen bij de club te ontmoeten, met name de supporters van Derby."

Rooney begon zijn loopbaan bij , dat de aanvaller in 2004 aan verkocht. Via een tweede periode bij Everton kwam de ervaren spits bij DC United terecht. Bij the Mancunians veroverde de aanvaller eenmaal de en vijf keer de Engelse landstitel. Hij verliet Old Trafford met 253 doelpunten in 559 duels, wat hem topscorer aller tijden van United maakte. Daarnaast is Rooney met 53 treffers in 120 interlands all-time topscorer van de Engelse nationale ploeg.