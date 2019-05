'Phillip Cocu geeft mogelijk vervolg aan trainersloopbaan in LaLiga'

Phillip Cocu zit sinds zijn snelle vertrek bij Fenerbahçe werkeloos thuis, maar daar komt mogelijk op korte termijn verandering in.

Mundo Deportivo weet dinsdagavond namelijk te melden dat de Nederlandse oefenmeester in beeld is bij als eventuele opvolger van Quique Setién.

De toekomst van Setién is in Spanje al langere tijd onderwerp van speculatie en Betis gaat binnenkort, zodra de hoofdmacht terug is van de tournee door de Verenigde Staten die na afloop van het LaLiga-seizoen op de planning staat, evalueren hoe het verder moet. Als het bestuur van los Verdiblancos besluit op Setién op straat te zetten, zou Cocu hoog op de lijst met vervangers staan.



De oud-speler van onderhoudt naar verluidt namelijk een goede band met technisch directeur Lorenzo Serra Ferrer en de Spaanse sportbestuurder ziet de komst van de voormalige trainer van en wel zitten. Cocu zou in het Benito Villamarín bovendien herenigd kunnen worden met Andrés Guardado, terwijl Betis de afgelopen weken ook in verband werd gebracht met voor hem uit de bekende spelers als Tonny Vilhena en Wout Weghorst.



Betis staat, met nog één wedstrijd te gaan, op een teleurstellende tiende plek in LaLiga. is zondag de laatste tegenstander van het seizoen en de club gaat zich daarna dus beraden op de toekomst. Sétien reikte vorig seizoen met zijn formatie nog tot een zesde plek in de eindklassering en mocht daardoor ook spelen. Stade maakte in de zestiende finales echter al voortijdig een einde aan het Europese avontuur.