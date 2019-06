Philippe Coutinho: "Ik heb geen goed seizoen achter de rug"

Philippe Coutinho erkent dat hij dit seizoen geen goed seizoen heeft gehad bij Barcelona, maar hij belooft beterschap door hard te werken.

De Braziliaan maakte in januari 2018 een langverwachte overstap van 120 miljoen euro van naar en kende aanvankelijk succes in Camp Nou. In zijn eerste half jaar kwam hij in achttien competitiewedstrijden tot acht doelpunten en vijf assists. Dit seizoen kwam de vleugelspeler in 54 wedstrijden in alle competities tot elf doelpunten en vijf assist.

"Ik heb geen goed seizoen achter de rug", erkent Coutinho in gesprek met Braziliaanse media . "Mijn prestaties zijn veel slechter geweest dan ik had verwacht. De enige manier om me te verbeteren en vertrouwen te krijgen is door hard te werken en ik heb hard gewerkt."

Coutinho bereidt zich momenteel voor op de Copa América met Brazilië, waar het land het toernooi voor het eerst sinds 2007 hoopt te winnen. Zondag werd de laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het toernooi met 7-0 gewonnen van Honduras. Coutinho scoorde eenmaal en gaf een assist of Thiago Silva. De verdediger beschreef de aanvaller als "de beste speler van het veld" en gelooft dat hij zijn plezier weer heeft gevonden.