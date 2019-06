Petr Cech keert defnitief terug bij Chelsea en krijgt belangrijke rol

Petr Cech keert terug bij Chelsea, zo heeft de Engelse topclub vrijdagochtend wereldkundig gemaakt.

De oud-doelman is bij the Blues aangesteld als 'technical & performance advisor'. Het wordt bij de club zijn taak om advies te geven op voetbalgerelateerde zaken. Daarnaast gaat hij zich bezighouden met de stap van jeugdspelers naar de eerste selectie.



"Het is voor mij een voorrecht om terug te keren bij . Ik ben blij dat ik kan helpen om de beste omgeving te creëren zodat iedereen optimaal kan presteren en het succes dat de club de afgelopen vijftien jaar heeft gehad verder uit te bouwen", reageert de Tsjech op de clubwebsite. "Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging en hoop dat ik al mijn kennis over het voetbal en ervaring kan overdragen op het team, zodat er in de toekomst successen worden geboekt."



. @PetrCech is our new Technical and Performance Advisor!



Welcome back, Big Pete! 🙌 — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 21, 2019

Chelsea-directeur Marino Granovskaia is blij met de terugkeer van Cech. "Tijdens zijn loopbaan als keeper was hij een van de meest toegewijde en succesvolle professionals die we ooit hebben gehad. We hoopten altijd dat hij terug zou keren bij ons als hij zou stoppen met keepen. We zijn enorm verheugd dat we zijn kennis kunnen toevoegen aan onze staf."De 37-jarige Cech nam onlangs afscheid als keeper van . De ervaren doelman begon zijn loopbaan bij het Tsjechische Viktoria Plsen en kwam via Chmel Blsany bij Sparta Praag terecht. Na een overstap naar Stade werd hij in 2004 voor dertien miljoen euro weggekocht door Chelsea. Tien jaar later vertrok hij naar, om nu aan het einde van zijn loopbaan in een andere rol terug te keren op Stamford Bridge.