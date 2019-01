Petit tipt Arsenal voor middenvelder: "Hij is een mix van Fàbregas en Isco"

Emmanuel Petit vindt dat Arsenal moet proberen om James Rodriguez aan te trekken. De oud-speler noemt de Colombiaan een ideale versterking.

The Gunners bereiden zich voor op het vertrek van Aaron Ramsey, die met een aflopend contract op weg lijkt naar Juventus. In de zoektocht naar een nieuwe middenvelder werden al verschillende namen gelinkt aan Arsenal. Barcelona-middenvelder Denis Suárez staat volgens Engelse media hoog op het lijstje van manager Unai Emery. Petit hoopt echter op de komst van James.

Volgens de oud-international is de Colombiaan een betere optie van Denis Suárez. De 27-jarige middenvelder staat tot medio 2021 onder contract bij Real Madrid, maar wordt nu voor het tweede seizoen op rij verhuurd aan Bayern München. De Duitse grootmacht heeft de optie om hem voor 42 miljoen euro definitief in te lijven, maar het lijkt erop dat Bayern daar geen gebruik van gaat maken. Petit vindt dat Arsenal niet moet afwachten en er alles aan moet doen om James in huis te halen.



“Ik ken James Rodriguez vanuit zijn tijd bij AS Monaco en vind hem een uitstekende aanvallende middenvelder”, zegt Petit in gesprek met de Daily Mirror. "Hij is een goede nummer tien. Hij heeft veel kwaliteit en ik zie hem graag centraal spelen. Hij is een mix van Fàbregas en Isco en ik ben van mening dat hij een goede aankoop voor Arsenal zou zijn. Als ik zou moeten kiezen tussen James en Suárez... Arsenal moet gaan voor een aanvallend ingestelde speler die zich niet constant aan het verstoppen is. Ik denk dat James dat heeft."



Ramsey lijkt op weg naar Juventus. Petit snapt niets van zijn aanstaande overstap en vindt dat de middenvelder een fout maakt. "Ik wil niet negatief overkomen, maar ik snap niet waarom hij naar Juventus gaat. De Serie A? Het is niet de Premier League. De Premier League is de beste competitie ter wereld. Ieder jaar zie je dat drie of vier clubs meedoen om het kampioenschap. Dat zie je niet in Italië, Spanje of Frankrijk. Daarom denk ik dat hij een fout maakt", besluit Petit.