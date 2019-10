Petit: "Ik weet niet waarom hij aanvoerder is geworden"

Emmanuel Petit is niet onder de indruk van Granit Xhaka en begrijpt niet waarom de Zwitser de aanvoerder van Arsenal is.

Xhaka speelt sinds de zomer van 2016 voor the Gunners , die hem destijds voor 45 miljoen euro overnamen van . Hij werd in aanloop van dit seizoen benoemd tot aanvoerder, daar hij als verdedigende middenvelder een vaste kracht is.

Afgelopen maandag ging in de Premier League met 1-0 onderuit en daardoor hield de slechts reeks buiten huis aan. "Kun je je voorstellen dat Patrick Vieira maandagavond op het veld stond?", vraagt Petit zich af in gesprek met Paddy Power. Hij zou tegen zijn teamgenoten hebben geschreeuwd en hen hebben gevraagd: 'Wat ben je aan het doen?'

"Ik zie dat niet bij Xhaka. Ik zie dat wel bij Mattéo Guendouzi - hij is een van de weinigen die laat zien dat hij elke wedstrijd wil winnen. Hij heeft het hart van een leeuw."

"Guendouzi krijgt veel vertrouwen van Unai Emery en dat komt omdat hij gevaar laat zien op het veld. Hij haat het om wedstrijden te verliezen, je kunt zien dat hij klaar is om voor elke bal te vechten. Hij speelt naar zijn sterke punten en hij doet dat goed."

"Dat is meer dan je van sommige van de andere middenvelder kunt zeggen. Kan iemand me vertellen wat de beste kwaliteit van Xhaka is? Ik weet niet waarom hij aanvoerder is geworden. Het leiderschap is afwezig."

"Om eerlijk te zijn tegenover Emery, is het goed dat hij voor veel jonge spelers kiest, waarom speler die bij de club zijn opgeleid. Gabriel Martinelli heeft mijn aandacht getrokken, net als Joe Willock. En natuurlijk Kieran Tierney - ik kan niet wachten om hem te zien spelen, het is tijd - Arsenal heeft iets anders nodig in de verdediging."

"Ik ben blij dat deze spelers een kans krijgen. Sommigen van hen hebben kwaliteit, hoewel ze moeten verbeteren. Daarvoor hebben ze hulp nodig van ouders spelers, die deze jongelingen niet de weg lijken te wijzen."

"Deze ervaren spelen moeten de verantwoordelijkheid en persoonlijkheid tonen die nodig zijn om te slagen als een voorbeeld voor hun jongere teamgenoten."

Petit snapt niet dat Emery geen gebruik maakt van Mesut Özil, ondanks dat de Duitser gewoon fit is. "Emery zei vorige week dat Özil klaar was om te spelen. Toch zat hij zelfs niet op de bank. Dat zorgde ervoor dat Arsenal zonder kwaliteit op de bank zat. De spelers die Emery koos in de basis tegen Sheffield - eerlijk, kom op!"

Lees beneden verder

"Waren er echt geen andere opties? Hoe zit het met Dani Ceballos? Hij is een van de weinige Arsenal-spelers die iets kan creëren met zijn pass. Ik wil me niet altijd op Granit Xhaka concenteren, maar laat me een iets anders zien!"

"Wat betreft Özil, ik denk niet dat de club volledig eerlijk is. Özil lijkt klaar te zijn om te spelen, hij traint al weken. Als hij nu niet fit is, wanneer wordt hij dan fit? Er is ergens een probleem."

"Misschien is het een mentale kwestie of misschien mag Emery hem niet of vertrouwt hij hem niet."