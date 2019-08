Peter Bosz zoekt naar verklaring: "Het lijkt alsof zijn balans niet klopt"

Kasper Dolberg beleefde in het seizoen dat Ajax de finale van de Europa League haalde tot nu toe het beste jaar uit zijn carrière.

In de seizoenen daarna slaagde hij er echter, mede vanwege blessureleed, niet in om dat niveau aan te tikken en inmiddels staat hij op het punt om de Johan Cruijff ArenA via de achterdeur te verlaten voor een nieuwe kans bij OGC Nice.

Peter Bosz was de trainer van de Amsterdammers in dat succesjaar en de huidige oefenmeester van had meer verwacht van zijn voormalige pupil: "Ik dacht net als ieder ander dat hij nu, twee jaar na zijn succesvolle debuutseizoen, veel verder zou zijn", steekt hij van wal in gesprek met Voetbal International .

Bosz denkt dat Dolbergs tegenvallende prestaties van de afgelopen jaren mogelijk worden ingegeven door fysieke ongemakken. "Natuurlijk zie ik ook dat het niet lukt en dat hij veel op de grond ligt. Het lijkt alsof zijn balans, zijn coördinatie niet klopt en dat het iets lichamelijks is", zoekt hij naar een verklaring.

"Daar moet hij echt iets mee, want het kan niet dat je in duels zo vaak op de grond ligt. Maar ik denk dat Kasper zijn potentie zeker nog kan waarmaken."

Bosz hoopt dat de 21-jarige Deen in Frankrijk zijn voetbalgeluk kan hervinden en noemt hem 'een fijne jongen, waar je heel goed mee kunt werken'. De geruchten dat hij heeft geprobeerd om Dolberg, die naar verwachting donderdag wordt gepresenteerd bij les Aiglons , naar Leverkusen te halen kloppen volgens Bosz echter niet: "Daar is nooit sprake van geweest."