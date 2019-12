Peter Bosz wil Ajax voorlopig ontlopen: "In die zin zou dat prima zijn"

Bayer Leverkusen slaagde er woensdagavond niet in om zich te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League.

De Duitse ploeg stroomt als nummer drie van de poule na de winterstop in de in. In de knock-outfase van het tweede clubtoernooi van Europa is een van de mogelijke tegenstanders voor de club uit de .

Peter Bosz zou graag tegen zijn voormalig werkgever in actie komen, maar het liefst pas in een later stadium van het toernooi. Ajax ging speelronde zes van de in als koploper, maar ging met 0-1 onderuit tegen en eindigt als derde in de poule.

De -koploper komt in februari volgend jaar in actie in de Europa League en bij de loting hebben de Amsterdammers een geplaatste status. Dat geldt niet voor Leverkusen, dat woensdag met 0-2 verloor van groepswinnaar .

Ajax ontloopt clubs met een geplaatste status, zoals Red Bull Salzburg, , , , Celtic en . Mogelijke tegenstanders zijn Shakhtar Donetsk, Olympiacos, , APOEL Nicosia en .

Bosz zit nu nog niet te wachten op een confrontatie met Ajax. "Niet omdat we ze niet willen treffen. Als je ze zo laat mogelijk treft betekent dat dat we nog lang doorgaan. In die zin zou dat prima zijn", aldus Bosz tegen Veronica.

Mocht Ajax gekoppeld worden aan Leverkusen, dan is dat ook een bijzondere confrontatie voor Daley Sinkgraven. De linkspoot maakte afgelopen zomer de overstap van Amsterdam naar Leverkusen en stond woensdag tegen Juventus in de basis.

"Ik vond hem goed spelen", aldus Bosz. "Hij heeft nog niet zoveel gespeeld. Na Bayern-uit, waarin hij er na een half uur inkwam, was dit zijn eerste wedstrijd. Ik vind dat hij het uitstekend gedaan heeft."

Volgens Bosz komt Sinkgraven uit een moeilijke situatie, waarin hij bijna twee jaar geblesseerd was. "Gelukkig ken ik hem en zijn kwaliteiten, dus dat maakt het makkelijker om zijn niveau in te kunnen schatten."

"Hij moest van ver komen. We hebben hem voorzichtig proberen te brengen", aldus de trainer. "Helaas is hij tegen Leipzig geblesseerd geraakt waardoor hij weer een tijdje geblesseerd is geweest. Hij heeft nu negentig minuten gespeeld en ik vind dat hij het heel goed gedaan heeft."