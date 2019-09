Peter Bosz 'verrast' door massale kritiek na duel tussen Duitsland en Oranje

Duitsland verloor vrijdagavond in Hamburg met 2-4 van Oranje. De Duitse pers richtten hun pijlen na de nederlaag van die Mannschaft op Jonathan Tah.

Hij speelde geen gelukkige wedstrijd, maar de kritiek is overtrokken, aldus Peter Bosz, die Tah onder zijn hoede heeft bij . De Nederlandse trainer zegt in gesprek met Kicker weinig te begrijpen van de storm van kritiek op de 23-jarige verdediger.

"Ik ben verrast dat iedereen zijn pijlen op Jonah gericht heeft. Hij speelde slecht, dat klopt. Maar hij was zeker niet de enige, er stonden nog tien spelers op het veld. Ik had na de wedstrijd het idee dat Duitsland alleen maar had verloren doordat Tah slecht speelde, maar dat is niet het geval", geeft Bosz te kennen.

De Duitse bondscoach Joachim Löw passeerde Tah maandagavond voor de wedstrijd tegen Noord-Ierland (0-2 zege), maar bracht hem wel voor rust als invaller binnen de lijnen.

"Ik was heel benieuwd wat er zou gebeuren toen hij erin kwam tegen Noord-Ierland. Hoe doet hij dat? Want je moet mentaal heel sterk zijn", gaat de oefenmeester van Bayer Leverkusen verder.

"Jonah heeft alles goed gedaan, vanaf het begin. Zijn passing was goed en scherp, hij deed zijn werk als verdediger. Chapeau! Het is niet gemakkelijk om binnen de lijnen te komen als invaller. Niet alle spelers kunnen dat."

"Zeker als je bedenkt dat hij werd gepasseerd na de laatste wedstrijd en dan zo speelt, daarvoor moet je daarvoor je hoed afnemen. Hij heeft het geweldig gedaan", stelt een complimenteuze Bosz.

De oefenmeester verwelkomt een dezer dagen zijn internationals terug bij Bayer Leverkusen, waarna de voorbereiding op de uitwedstrijd tegen van start gaat. Met zeven punten uit drie wedstrijden zijn die Werkself nog altijd zonder nederlaag.