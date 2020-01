Peter Bosz houdt welwillend Bayer Leverkusen voorlopig in de wachtkamer

Peter Bosz is bij Bayer Leverkusen in het bezit van een aflopende verbintenis.

De clubleiding van die Werkself zou uitermate content zijn over het werk van de 56-jarige oefenmeester en er wordt gesproken over een verlenging van de samenwerking. In gesprek met Kicker blijft Bosz echter enigszins vaag over zijn nabije toekomst bij .

"Vanaf het moment dat ik hier ben, heb ik altijd gezegd dat ik tevreden ben. Het is leuk om hier te werken, bij een goede club met een goede spelersgroep. De is leuk, ik ben heel tevreden", zo tekent het Duitse voetbaltijdschrift op uit de mond van Bosz. De clubleiding van Bayer Leverkusen, die bestaat uit sportief directeur Simon Rolfes en algemeen directeur Rudi Völler, is van plan om tijdens het trainingskamp weer om de tafel te gaan met de oefenmeester.

Bij Bayer Leverkusen wil men de onduidelijkheden het liefst zo snel mogelijk uit de wereld helpen, iets dat Bosz wel kan begrijpen. "Maar er zijn altijd gesprekken in het voetbal. Mijn zaakwaarnemer heeft al met de club gesproken. Tijdens het trainingskamp zullen we met elkaar in gesprek gaan", stelt Bosz.

De coach uit Apeldoorn staat sinds december 2018 aan het roer bij Bayer Leverkusen, dat momenteel de zesde plaats in de Bundesliga bezet.

Bosz verwacht dat er spoedig duidelijkheid zal zijn over zijn nabije toekomst. "Ik denk niet dat het nog maanden zal duren", zo klinkt het. Het is echter geen uitgemaakte zaak dat Bosz en Bayer Leverkusen het eens worden over een langer verblijf. "Het wordt gewoon ja of nee."