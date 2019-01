'Peter Bosz denkt aan landgenoot in nood in de Premier League'

Timothy Fosu-Mensah staat op het lijstje van Peter Bosz. Naar verluidt heeft Bayer Leverkusen interesse in de diensten van de Oranje-international.

De verdediger van Manchester United is tot aan het eind van het seizoen uitgeleend aan Fulham, maar onder manager Claudio Ranieri komt de Nederlander weinig aan spelen toe. Volgens the Timesdenkt Fulham eraan om Fosu-Mensah na een halfjaar terug te sturen naar the Red Devilsom ruimte te maken voor de komst van Gary Cahill van Chelsea. In de laatste elf Premier League-wedstrijden heeft Fosu-Mensah slechts een wedstrijd gespeeld, waardoor een beëindiging van de uitleenperiode een realistisch scenario is.



Manchester United heeft echter geen plek voor de 21-jarige centrale verdediger annex rechtsback, die in 2014 Ajax inruilde voor de topclub uit Manchester. Na verhuurperiodes bij Crystal Palace en nu Fulham zou Leverkusen volgens the Timesde volgende bestemming voor Fosu-Mensah kunnen worden, aangezien Bosz gecharmeerd is van zijn landgenoot.



Bosz staat sinds eind december aan het roer bij die Werkselfen gaat proberen Europees voetbal af te dwingen met de huidige nummer negen van de Bundesliga. Fosu-Mensah, die nog tot medio 2020 vastligt op Old Trafford, heeft tot op heden 21 wedstrijden voor de hoofdmacht van the Mancuniansgespeeld, waarin hij een keer een assist afleverde.