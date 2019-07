Peter Bosz: "Bij Frenkie zie ik nog wel een vraagteken, bij hem niet"

Peter Bosz staat voor zijn eerste volledige seizoen bij Bayer Leverkusen.

De trainer trad in december 2018 aan bij die Werkself en wist met zijn ploeg -deelname af te dwingen door vierde te eindigen in de . Vorig seizoen maakte veel indruk in het miljardenbal en Bosz hoopt dat Leverkusen het magische avontuur van de Amsterdammers kan evenaren.

"Daar heb ik echt van genoten", zegt Bosz in gesprek met Sportbuzzer over het succes van Ajax in de Champions League. "Na de overtuigende groepsfase (met , en AEK Athene als groepsgenoten, red.) stuurde ik een bericht naar directeur Marc Overmars dat ze de Champions League konden winnen. Er waren vorig seizoen niet veel ploegen die zoveel druk zette op de tegenstander."

Lees beneden verder

Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong waren twee belangrijke krachten in het avontuur van Ajax in Europa. De verdediger en middenvelder zijn deze zomer voor vele miljoenen euro's verkast naar respectievelijk en .

Bosz denkt dat de twee jongelingen het uiteindelijk goed gaat doen bij de grootmachten. "Bij Frenkie zie ik nog wel een vraagteken, bij Matthijs niet", aldus Bosz.

"Bij Barcelona is de concurrentie zeer hevig. Frenkie heeft pas een jaar op het hoogste niveau gespeeld. Hij was in mijn tijd bij Ajax nog niet zo ver en speelde daarom ook niet. Hij zal zich nu moeten verbeteren. Matthijs daarentegen speelde al een belangrijke rol toen hij zestien was. Hij was zowel in fysiek als mentaal opzicht al veel verder dan alle andere spelers in zijn leeftijdscategorie."