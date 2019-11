Pessimisme in Real-kleedkamer over uitgevallen Hazard: "Meer dan een tik"

Eden Hazard maakte dinsdagavond een uitstekende indruk tegen Paris Saint-Germain.

Na afloop van de wedstrijd overheerst echter het pessimisme in de kleedkamer van . De dribbelaar moest zich een dikke twintig minuten voor tijd namelijk laten wisselen met een enkelblessure en de Belgisch international staat als gevolg van deze kwetsuur mogelijk enige tijd aan de kant.

In de Spaanse pers wordt gesproken over 'slechte gevoelens' bij de medische staf van de Koninklijke na de eerste tests. Hazard kreeg in de 68e minuut van de uiteindelijk in 2-2 geëindigde wedstrijd in het Santiago Bernabéu te maken met een tackle van landgenoot Thomas Meunier, waarna hij zich moest laten wisselen.

De aanvaller ging daarop onder applaus naar de kant en werd vervangen door Gareth Bale. Trainer Zinédine Zidane kon na afloop van het duel de zorgen onder de achterban niet wegnemen: "Het was meer dan een tik."

"Hij kreeg een tik en verdraaide zijn enkel daarna ook nog", wordt hij geciteerd door Marca. Hazard heeft een geschiedenis met de rechterenkel waar hij nu mogelijk opnieuw aan geblesseerd is geraakt.

De 28-jarige Belg liep twee jaar geleden tijdens een interland van de Rode Duivels namelijk al eens een breuk aan het gewricht op. Hij zat toen een kleine drie maanden in de lappenmand en miste de start van het seizoen bij zijn toenmalige werkgever .

Een langdurige afwezigheid van Hazard zou Real Madrid slecht uitkomen, aangezien de grootmacht in de komende weken tegen onder meer het van Jasper Cillessen en aartsrivaal speelt.

De eerste Clásico van het seizoen stond in eerste instantie al in oktober op de agenda, maar is door de politieke onrusten in Catalonië verplaatst naar 18 december.

Hazard zal woensdag nader onderzocht worden.