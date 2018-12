Perspectief geeft doorslag voor Frenkie de Jong: "Het lijkt een computerspel"

Frenkie de Jong hakt mogelijk binnen enkele weken de knoop door wat betreft zijn toekomst.

De veelbelovende middenvelder van Ajax geniet concrete interesse van Paris Saint-Germain, maar ook clubs als Manchester City en Barcelona maken naar verluidt nog kans op diens zomerse komst. Het gaat de Oranje-international hoe dan ook maar om één ding als hij moet kiezen tussen meerdere opties die heel goed zijn: perspectief.

Zaakwaarnemer Ali Dursun sprak de voorbije maanden volop met De Jong over interesse uit het buitenland. "Heel simpel: als een club zich meldde en Frenkie sprak het niet aan, dan zetten we er direct al een streep doorheen. Dat is wel zo eerlijk, dan hoef je er van beide kanten ook geen energie aan te verspillen", vertelt de belangenbehartiger in gesprek met Voetbal International . Het is voor De Jong wennen. "Al die clubs, serieus, soms voelt dat ook wel een beetje apart, alsof ik in een computerspel zit."



De Jong erkent dat meerdere opties 'heel goed' zijn. "Maar je kan er maar eentje kiezen. Bij mij gaat het vooral om één ding: perspectief. Een club die echt het voetbal speelt dat bij me past, aanvallen en domineren, en waar ik wekelijks aan spelen kan toekomen. Hij benadrukt wederom dat hij nog geen enkele keuze heeft gemaakt en dat er nog geen akkoord is tussen Ajax met wat voor club dan ook. "De verhalen over clubs zijn op dit moment nog voorbarig."



Dursun denkt echter dat het mogelijk niet lang duurt voor een keuze wordt gemaakt. "Ik denk dat de keuze mogelijk in de komende weken wordt gemaakt. Zodat alle aandacht na de winterstop maandenlang volledig op het voetbal kan. Frenkie moet zich daar volledig op kunnen focussen. Hij speelt met Ajax en Oranje nog om zo veel prijzen." Ajax zou een vraagprijs van circa 75 miljoen euro hanteren en dat bedrag is in ieder geval PSG naar verluidt bereid om te betalen.