Persoonlijk drama voor Ousmane Dembélé blijkt dubbel zo groot als gevreesd

Ousmane Dembélé is naar verwachting de komende tien weken uitgeschakeld door een hamstringblessure, zo meldt zijn club Barcelona via de clubkanalen.

Eerder gingen Spaanse media, waaronder AS, nog uit van een hersteltijd van vijf weken, maar de medische staf van Barça kwam vrijdag na een medisch onderzoek met een slechtere diagnose.

Dembélé viel woensdag in de -wedstrijd tegen zijn voormalig werkgever (3-1 zege) al in de 26ste minuut uit. De vleugelaanvaller, die werd afgelost door Antoine Griezmann, was tot tranen geroerd door de zoveelste tegenslag op blessuregebied.

Lionel Messi probeerde zijn ploeggenoot te troosten, maar het gevoel van teleurstelling kon niet worden weggenomen door de Argentijnse spelmaker.

De verwachting is dat Dembélé pas begin februari volgend jaar zijn rentree kan maken. De Fransman mist daardoor in ieder geval een aantal grote wedstrijden, waaronder El Clásico tegen op 18 december in LaLiga en de strijd om de Spaanse Super Cup op 9 januari tegen .

Zondag gaat in competitieverband op bezoek bij Atlético. De diagnose is voor Dembélé een nieuwe klap. De 22-jarige linksbuiten wordt al sinds zijn komst naar Barcelona in 2017 geplaagd door blessureleed.

Vlak na zijn debuut voor de Spaanse grootmacht liep Dembélé ook al een zware hamstringblessure op, waardoor hij van september 2017 tot januari 2018 vanaf de kant moest toekijken.

Ook aan het begin van dit seizoen was hij al een maand afwezig door een kwetsuur aan de hamstring.