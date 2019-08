Persoonlijk drama betekent einde seizoen voor Heerenveen-middenvelder

Jan Ras komt dit seizoen niet meer in actie voor sc Heerenveen.

De twintigjarige middenvelder is maandagavond zwaar geblesseerd geraakt aan zijn knie. Het talent viel in het duel tussen de beloftenploegen van en al na twee minuten uit. Onderzoek heeft uitgewezen dat hij de kruisbanden in zijn knie heeft afgescheurd.

De zware blessure betekent een persoonlijk drama. De Leeuwarder Courant meldt niets over de verwachte herstelperiode, maar naar verwachting komt Ras dit seizoen niet meer in actie namens de Friezen. Zijn contract in het Abe Lenstra Stadion loopt na dit seizoen af, maar de club is van plan om die verbintenis te verlengen.

Ras doorliep de gehele jeugdopleiding van Heerenveen en maakte dit seizoen zijn debuut in het eerste elftal. Hij kwam drie keer als invaller binnen de lijnen in de wedstrijden tegen , en .

Het is niet de eerste keer dat Ras enige tijd buitenspel staat. In 2018 stond hij op het punt van doorbeken toen hij met een vriend betrokken raakte bij een verkeersongeluk. Hij brak zijn bovenarm, waarbij het zenuwstelsel werd aangetast.

Hij had in totaal dik een jaar nodig om te herstellen. "Dat was een onzekere periode, ja", liet Ras onlangs weten in een interview met het Algemeen Dagblad . "Natuurlijk haal je dan steun uit het geloof. De knop ging snel om, ook met hulp van de club en de artsen. Gelukkig heb ik verder weinig achterstand opgelopen. Daar ben ik zó dankbaar voor."