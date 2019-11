Personeel bij Arsenal verwacht ontslag van Emery

Unai Emery zit donderdag mogelijk voor het laatst als manager op de bank van Arsenal.

De Spanjaard wist met zijn team slechts twee van de laatste elf competitieduels te winnen. Zijn dagen lijken geteld en het personeel binnen de club wacht op het moment waarop Emery vertrekt. "Het voelt slechts als een kwestie van tijd. Het gaat om resultaten en die zijn er nu niet", vertelt een bron aan Goal.

heeft in de Premier League al vijf wedstrijden niet gewonnen en afgelopen weekend werd er bijna verloren van laagvlieger . Pas in de zesde minuut van de blessuretijd maakte Alexandre Lacazette de 2-2. Tijdens het duel klonk er regelmatig 'we want Emery out' van de tribunes van het Emirates Stadium.

Raul Sanllehi, head of football van de club, en technisch directeur Edu hadden meteen na de wedstrijd een gesprek met Emery. Toch lijkt het erop dat de 48-jarige coach donderdag op de bank plaatsneemt als op bezoek komt in de .

Lees beneden verder

De verwachting is dat duizenden stoeltjes dan leeg blijven, aangezien Frankfurt geen fans mag meenemen en Arsenal om veiligheidsredenen minder tickets verkoopt aan de eigen supporters. The Gunners vrezen namelijk dat veel Duitse supporters proberen om een kaartje te bemachtigen voor één van de thuisvakken.

Goal weet dat Arsenal al om zich heen heeft gekeken naar een mogelijke opvolger voor Emery. Het meest waarschijnlijke scenario is dat Freddie Ljungberg het seizoen afmaakt als interim-manager. De Zweedse oud-speler van de club maakt sinds afgelopen zomer deel uit van Emery's technische staf.

Massimiliano Allegri werd al aan de Londense club gelinkt, al wil hij op z'n vroegst komende zomer pas terugkeren in de voetballerij. Ook de naam van Mikel Arteta is gevallen. De voormalige aanvoerder van Arsenal lijkt echter niet voor het einde van het seizoen zijn positie als assistent van Pep Guardiola bij te willen verlaten.