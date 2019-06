'Persona non grata' Carrasco maakt zichzelf onmogelijk en wordt geschorst

Yannick Ferreira Carrasco heeft zich in de nesten gewerkt bij Dalian Yifang.

De buitenspeler keerde na de EK-kwalificatiewedstrijden van België tegen Kazachstan en Schotland te laat terug bij de Chinese club en is daarom voorlopig geschorst. Carrasco moet binnen drie dagen excuses aanbieden aan zijn ploeggenoten en hoeft zich de komende tijd niet te melden op de training. Daarnaast krijgt hij een boete opgelegd.

"Geen enkel individu is belangrijker dan het collectief, we behandelen iedereen gelijk", meldt Dalian in een officieel statement op de clubsite. Carrasco mist vorige week de competitiewedstrijd tegen Hebei Fortune, wat voor zijn werkgever blijkbaar de druppel is geweest. De Belgisch international schreef op Twitter dat hij het betreffende duel had gemist 'om redenen buiten mijn wil'. Zijn verklaring kan een sanctie echter niet voorkomen.



Carrasco ligt al langer slecht bij de club uit China. Ploeggenoot Yu Zigian spuwde onlangs zijn gal op de sociale netwerksite Weibo . "Je pakte opzettelijk een vierde gele kaart om eerder naar Europa te kunnen terugkeren, je mist de volgende wedstrijd doordat het vliegtuig vertraging heeft... Maar hoe kan het dan dat je een hele dag later aankomt? Op training beweeg je niet in wedstrijdjes, je blijft gewoon op dezelfde plek staan, zonder aan te vallen of te verdedigen. Zo wordt de sfeer in het team helemaal verpest."



De 25-jarige middenvelder maakt er geen geheim van dat hij niet op zijn plaats is in China. "Ik zou heel graag terugkeren naar Europa. De aanpassing in China is niet makkelijk voor mijn familie", zo zei hij onlangs op een persmoment van de Rode Duivels . is in de Engelse media al met hem in verband gebracht, maar de Londense club heeft moeite met de transfersom van naar verluidt 35 miljoen euro. ziet Carrasco volgens BILD als alternatief voor Leroy Sané, die een vertrek bij overweegt. Mocht deze deal niet doorgaan, dan verlegt der Rekordmeister de aandacht naar de oud-speler van en .