Persbericht van AS Monaco streep door rekening voor Ajax en PSV

Strahinja Pavlovic gaat definitief niet aan de slag in de Eredivisie.

De achttienjarige verdediger werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een overstap naar en , maar is uiteindelijk de club die aan het langste eind trekt.

De Monegasken maken woensdag via de officiële kanalen melding van de komst van Pavlovic, nadat de naam van de Serviër eind november voor het eerst opdook in Nederland, toen Voetbal International melding maakte van de interesse van Ajax.

Niet veel later werd ook PSV naar voren geschoven als gegadigde, maar toen was ook al duidelijk dat er forse concurrentie was voor de Eredivisionisten.

Naast Monaco passeerden ook de namen van onder meer , Celtic en de revue. Les Rouges et Blancs zijn nu dus als winnaar uit de bus gekomen en zij lijven Pavlovic in januari officieel in.

De jongeling zal dit seizoen overigens nog niet zijn debuut maken voor zijn nieuwe werkgever, aangezien hij tot aankomende zomer terug wordt verhuurd aan Partizan.

Met de overgang van de jeugdinternational is volgens eerdere berichten uit Servië een bedrag van tien miljoen euro, plus eventuele bonussen, gemoeid.

Als het talent in het seizoen 2020/21 minimaal 25 keer in actie komt namens Monaco, krijgt Partizan nog eens twee miljoen extra.

Kwalificatie voor de tussen nu en 2024 voor de ploeg uit de levert de Serviërs nog eens een miljoen op.

Partizan zou bovendien een doorverkooppercentage van tien procent hebben bedongen.