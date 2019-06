Perr Schuurs weegt kansen bij Ajax af: "Niet het liefste wat ik wil"

Perr Schuurs kijkt met een tevreden gevoel terug op het trainingskamp van Ajax in De Lutte.

De verdediger heeft naar eigen zeggen afgelopen seizoen veel geleerd van Matthijs de Ligt en weet dat de aanvoerder deze zomer hoogstwaarschijnlijk uit Amsterdam zal vertrekken. Dat kan betekenen dat Schuurs meer uitzicht op speeltijd heeft. "In mijn ogen is Matthijs misschien wel de beste verdediger op de wereld."

"Ik kijk naar hem op en kijk goed naar hoe hij alles doet. Daar probeer ik van te leren", vertelt Schuurs in gesprek met VTBL . De verdediger noemt 'meedogenloosheid' een grote kwaliteit van De Ligt. "Ik moet een stuk meedogenlozer worden, daar kan ik stappen in maken", erkent de ex-voetballer van .



Schuurs weet niet of het eventuele vertrek van De Ligt betekent dat Schuurs een plek opschuift in de pikorde van Erik ten Hag. "Dat moeten we zien. Ik werk daar wel voor tijdens deze voorbereiding. Dat is wel het doel dat ik wil bereiken. Ik kijk vooral naar mezelf. Ik moet de trainer laten zien dat ik in de basis wil starten. Hoe ik op deze week terugkijk? Met een goed gevoel. De voorbereiding is natuurlijk vooral om fit te worden en ik denk dat ik na deze week wel tevreden mag zijn."



Schuurs, negentien jaar, merkt dat hij een jaar na zijn overgang naar Amsterdam makkelijker kan aanhaken. "Ik ben nu veel meer gewend en daardoor is het nu een stuk makkelijker. Dat is ook logisch, ik heb het hele jaar op een hoog niveau meegetraind. Ook de omgang met de groep is makkelijker. Ten opzichte van vorig jaar ben ik ook een stuk fitter geworden en dat merk ik nu ook al in de voorbereiding."



Schuurs sluit een verhuurperiode niet uit. Hij kwam vorig seizoen tot een invalbeurt van tien minuten en drie bekerduels; hij speelde hoofdzakelijk voor Jong . "Ik wil gewoon kijken wat mijn kansen zijn en deze voorbereiding in ieder geval alles geven. Nog een jaar is natuurlijk niet wat ik het liefste wil, maar als dat uiteindelijk moet, dan moet ik daarmee leven. Maar ik wil natuurlijk op -niveau spelen."