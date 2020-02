Perr Schuurs trekt boetekleed aan: "Zo krijg ik nooit een basisplaats"

Perr Schuurs baalt stevig na de 2-0 nederlaag van Ajax tegen Getafe in de zestiende finales van de Europa League.

Lang leek het erop dat de Amsterdammers met 1-0 gingen verliezen, maar vlak voor tijd ging Schuurs in de fout. Met slordig balverlies op het middenveld leidde de invaller een counter van en daarmee de 2-0 in.

De invaller rekent zich de goal aan en beseft dat hij het zich op deze manier moeilijk maakt. "Zo krijg ik nooit een basisplaats", aldus de verdediger.

Schuurs kwam ruim twintig minuten voor tijd binnen de lijnen als vervanger van Edson Álvarez. In blessuretijd dribbelde hij richting de helft van de tegenstander, om de bal vervolgens in te leveren. Hij schakelde niet om en besloot druk vooruit te geven.

Schuurs werd simpel uitgespeeld en vanuit de counter bepaalde Kenedy de eindstand. "Ik kan veel goede dingen doen. Maar die foutjes in mijn spel moeten er echt uit. Natuurlijk baal ik hier enorm van. Hier word ik op afgerekend en dat is ook helemaal terecht", zo laat de twintigjarige verdediger weten in gesprek met De Limburger.

Tot aan zijn fout was er weinig aan te merken op het spel van Schuurs. Hij baalt dan ook ontzettend van de misser. "Ik kreeg de bal van Tagliafico en voelde een duwtje. Vervolgens lever ik die bal zo maar in, ligt het veld open en wordt het 2-0."

"Dan kan je wel door de grond zakken", aldus Schuurs, die beseft dat er slecht voor staat met oog op de return in Amsterdam. "Dat is geen beste uitgangspositie."

Schuurs kreeg in de eerste seizoenshelft regelmatig de kans van Ajax-trainer Erik ten Hag. Vaak ging het goed, maar soms ging hij de fout in. Zo zag hij er niet goed uit in het duel met , toen Myron Boadu het winnende doelpunt maakte. "En nu dit weer", aldus Schuurs.

"We hebben natuurlijk niet alleen door mij verloren, maar ik heb mijn ploeg benadeeld." De verdediger probeert vooruit te kijken. "We moeten er zondag tegen Heracles weer staan. Maar daarvoor zal ik nog wel even denken aan de manier waarop het 2-0 werd. Dat was mijn fout."