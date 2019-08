Perr Schuurs stapte op kritische Aad de Mos af in Dubai: "Dat vond ik mooi"

Perr Schuurs speelde bij Ajax negentig minuten mee in de met 2-0 gewonnen wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.

De negentienjarige verdediger kwam in zijn eerste seizoen in dienst van de Amsterdammers tot slechts vier wedstrijden in de hoofdmacht en kreeg redelijk wat kritiek te verduren, onder meer van Aad de Mos.

Schuurs vroeg de oefenmeester in ruste in Dubai om zijn kritiek verder uit te leggen. "Ik kwam hem op oudejaarsdag tegen in Dubai, waar hij op me afstapte en vroeg wat ik met die kritiek bedoelde", aldus de gepensioneerde trainer.

"Dat vond ik mooi, ik heb wel iets met spelers met wie je confronterende gesprekken hebt of euforie deelt", vertelt De Mos in gesprek met de Limburger.

zag deze zomer Matthijs de Ligt naar vertrekken, maar haalde met Edson Álvarez en Kik Pierie twee centrumverdedigers binnen. De aangetrokken Lisandro Martínez kan zowel op de linksbackpositie als in het hart van de defensie uit de voeten.

"Perr is aan de bal goed, misschien wel beter dan De Ligt, maar de vraag is of hij staande blijft als de druk er straks vol op staat. Spitsen zullen aan zijn shirt trekken of een elleboog geven", voorspelt De Mos, die niet weet of de verdediger daar goed mee om zal gaan.

"Het is een aardige jongen, maar die aardigheid moet hij in de kleedkamer achterlaten", vervolgt de oefenmeester in ruste, die tegenwoordig werkzaam is als analist.

In de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal vormde Schuurs samen met Martínez het centrum van de verdediging, terwijl Daley Blind op het middenveld speelde.

"De Ligt kon dat. Die was ook aardig, maar in het veld meedogenloos. Toen hij vijftien was, heb ik hem in de Youth League al eens met een tulband tegen zien spelen", besluit De Mos.

Ajax opent zijn -seizoen komende zaterdag met een uitwedstrijd tegen , waarna enkele dagen later de heenwedstrijd van de derde voorronde van de tegen PAOK Saloniki volgt.