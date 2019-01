Perisic dient transferverzoek in bij Internazionale

Ivan Perisic speelt zondagavond mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Internazionale. De Kroaat heeft bij zijn club een transferverzoek ingediend.

Perisic maakt deel uit van de selectie van Inter voor de uitwedstrijd tegen Torino. De linksbuiten begint op de bank. In de aanloop naar het duel bevestigde algemeen directeur Giuseppe Marotta dat de speler wil vertrekken.



Arsenal zou interesse hebben om de 29-jarige Kroaat op huurbasis over te nemen. "Perisic heeft gevraagd of hij verkocht mag worden en we moeten proberen om hem tevreden te stellen door zijn waarde te respecteren. Er zijn nog geen concrete aanbiedingen binnengekomen", aldus Marotta in de Italiaanse media.



"Maar we zullen de aanbiedingen moeten bestuderen. Als hij bij ons blijft, dan zullen we hem aan het einde van het seizoen de kans geven (om te vertrekken, red.)", besluit Marotta. Trainer Luciano Spalletti reageerde op de persconferentie voor het duel met Torino al op de geruchten rondom een eventueel vertrek van de 78-voudig international.



"Het is een speler over wie iedereen spreekt omdat ze hem net zoveel waarderen als wij. Als iemand hem wil kopen, dan moeten ze goed geld betalen, want we slaan Perisic hoog aan." Perisic staat sinds de zomer van 2015 onder contract bij Internazionale en voetbalde eerder voor VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund, Club Brugge, Sochaux, Roeselare en Hajduk Split. Zijn verbintenis in het Giuseppe Meazza loopt nog tot medio 2022 door.