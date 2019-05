Performance Index: Mbappé, Neymar en Pépé leiden Ligue 1 Team van het Seizoen

De vedettes van Paris Saint-Germain domineren het beste team van de Ligue 1, maar ook Lille, Lyon, Marseille en Nice zijn vertegenwoordigd.

Kylian Mbappé werd zondag als superster van kampioen Paris Saint-Germain verkozen tot Speler van het Seizoen in de en die keuze blijkt terecht op basis van statistieken van Opta 1. Zij houden in de wekelijkse Performance Index steeds bij hoeveel punten een speler verdient per wedstrijd met scores tussen de nul en honderd.

De aanvaller scoorde dit seizoen 32 keer en komt op een gemiddelde van 94.4 punten per wedstrijd. Daarmee is hij liefst negen punten beter dan de nummer twee van de competitie en vooral zijn consistentie is bijzonder knap te noemen op slechts twintigjarige leeftijd.

De nummers twee en drie van het klassement zijn ook aanvallers en wie het seizoen gevolgd heeft zal niet verbaasd zijn over de namen. Eerst is het Mbappé's teamgenoot Neymar, die vijftien keer scoorde ondanks een slepende voetblessure die hem maandenlang aan de kant hield. -sensatie Nicolas Pépé compliteert het podium na zijn indrukwekkende seizoen bij de verrassing van dit seizoen. De Ivoriaan zette zichzelf in de markt als een van de meest begeerde vleugelaanvallers van Europa. Hij scoorde 22 keer en gaf elf assists, waarmee hij nog betere cijfers haalde dan Eden Hazard in zijn tijd bij Les Dogues.

Op het middenveld is het ook Paris Saint-Germain boven: Marco Verratti speelde wederom een sterk seizoen, terwijl Duits international Julian Draxler de club eveneens vertegenwoordigt in het hart van het middenveld. Maxime Lopez heeft hier als enige speler van ook een plekje bemachtigd dankzij zijn geweldige oplossingen in balbezit. -verdedigers Thiago Silva en Marquinhos vormen verder het centrale duo, terwijl Lille als geheel de minste tegentreffers kreeg. De individuele klasse van de Brazilianen geeft echter toch de doorslag in dit klassement.

De backposities worden vervolgens bemand door spelers van . Op links worden de aanvallende impulsen van Ferland Mendy beloond, terwijl Leo Dubois op rechtsachter een zeer sterk debuut maakte voor de werkgever van Memphis Depay en Kenny Tete. Hij werd transfervrij aangetrokken van en groeide uit tot een zeer betrouwbare kracht. Walter 'The Wall' Benitez van Nice is de doelman van het elftal utblinkers. Hij moest onder Patrick Vieira vechten voor een basisplaats, maar toen hij de concurrentiestrijd eenmaal won, bleek hij ijzersterk.

De dominantie van PSG in de Ligue 1 is dit seizoen weer duidelijk zichtbaar in het team van het jaar, maar de aanwezigheid van meerdere spelers van de concurrentie tonen aan de dat competitie meer te bieden heeft dan alleen die rijke club uit de hoofdstad. De achtervolgers moeten echter wel aan de bak om hun sterren te behouden en om volgend jaar nog meer invloed uit te oefenen. PSG zit natuurlijk ook niet stil, dus er komt weer een interessant seizoen aan in Frankrijk!