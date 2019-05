Performance Index: Cornet verslaat Neymar als Ligue 1 Speler van de Week

Neymar is voor de rest van het seizoen geschorst, maar nam wel afscheid met een hoogtepunt, al werd hij wel verslagen door een smaakmaker van Lyon.

Maxwel Cornet scoorde twee uiterst waardevolle uitgoals bij Marseille en daarmee hielp hij op weg naar de . De ploeg van Bruno Genesio heeft nu nog een zege nodig om plaatsing definitief veilig te stellen. Lyon kwam vorige week niet verder dan 2-2 tegen , maar profiteert nu volop van een misstap van . Het gat is daardoor opgelopen tot vier punten, met nog twee speelrondes te gaan.

Tegen Marseille kende men een verrassend makkelijke wedstrijd. Cornet mocht starten nadat hij vorige week nog publiekelijk zijn frustraties uitte over zijn gebrek aan speeltijd en hij haalde zijn gram door uit te blinken voor zijn ploeg. Hij speelde zelfs zo goed dat hij de hoogste score heeft gehaald in de door Opta samengestelde Performance Index. Hierin krijgen alle spelers wekelijks een cijfer tussen de nul en honderd punten.

Ondertussen heeft ook Faycal Fajr indruk gemaakt namens . Hij strijdt met zijn club tegen degradatie en de Normandiërs lijken net op tijd in vorm te komen. Door de overwinning op is er weer volop perspectief op handhaving. De Marokkaanse middenvelder bepaalde het tempo bij zijn ploeg en dankzij zijn werkelijk fabelachtige vrije trap staat hij op de tweede plaats in het weekoverzicht. Moussa Doumbia kon namens Reims de 3-2 nederlaag niet voorkomen, maar staat evenwel in de week top tien dankzij fraaie treffer.

De top drie wordt gecompleteerd door -superster Neymar. Zonder de geschorste Kylian Mbappé moest het gevaar van de Braziliaan komen en hij benutte de laatste wedstrijd voordat zijn eigen schorsing ingaat door nog eenmaal uit te blinken. De vleugespeler was betrokken bij elke aanval van het verder redelijk inspiratieloos spelende Paris Saint-Germain. Tegen het einde van de wedstrijd gooide hij de trukendoos nog even open en hij had de 2-1 winst tegen Angers al binnengekopt met een knappe snoekduik en dito afronding met het hoofd.

In de beginfase van de wedstrijd leek het echter niet tot een zege te komen voor de Franse kampioen. Angers-aanvaller Flavien Tait dreigde roet in het eten te gooien met zijn scherpe runs vanaf de linkerflank. Hij bestookte het doel geregeld en had de pech dat PSG al in veilige haven was toen hij de ervaren Gianluigi Buffon wist te verschalken. Desondanks is er op persoonlijk vlak wel sprake van een hoogtepuntje, want hij eindigt op de zesde plaats (en lijkt spoedig een transfer te kunnen maken).

Hij en Neymar hebben in de Performance Index gezorgd voor een -sandwich, want doelman Tomas Koubek en aanvaller Ismaila Sarr eindigen respectievelijk op de vierde en vijfde plaats. Beide spelers waren op hun eigen manier doorslaggevend voor hun club. Koubek stopte een strafschop van het al gedegradeerde en Sarr werkte de openingsgoal binnen met een heerlijke lob.

Guingamp-middenvelder Lebogang Phiri luisterde zijn weekend op met een achtste plaats, al zal dat een kleine troost zijn voor de naar de Ligue 2 afdalende ploeg uit Bretogne. De veelzijdige Renaud Ripard hoeft hier met niet voor te vrezen. De ploeg staat keurig in de middenmoot en dat is niet in de laatste plaats te danken aan de middenvelder die voor de tweede week op rij als spits werd ingezet. Hij scoorde ook nog de winnende goal tegen Monaco waarmee hij die ploeg richting de degradatiestreep duwt.

De Monegasken nemen het aankomend weekend op tegen en dat wordt een van de belangrijkste clashes van speelronde 37, terwijl ook Lyon in eigen huis een grote slag kan slaan tegen Caen. PSG neemt het ondertussen op tegen het tegen degradatie strijdende en moet dat doen zonder de geschorste Mbappé, Neymar, Marquinhos en Marco Verratti. Levert dat weer een grote verrassing op?