'Perfect eerbetoon' aan Cruijff met 'rivaliteit, doelpunten, talent en revanche'

Duitsland nam zondagavond revanche tegen Oranje en dus hebben de Duitsers na een rampzalig jaar eindelijk weer wat te juichen.

'Jogis Zauber-Zitter-Sieg' in Amsterdam, kopt BILD. "Sinds het WK van 2014 hebben we weinig meer te vieren gehad met het nationale team. De laatste twaalf maanden waren vreselijk. Als een underdog reisde het team van Joachim Löw af naar Nederland. Op zondag speelden we een geweldige wedstrijd in Amsterdam, met een sterke eerste en een mindere tweede helft en een happy end met een late winnende treffer", schrijft de Duitse boulevardkrant. Kicker spreekt van een late schok voor Nederland door 'Löws joker en Schulz'.



"Vlak voor tijd werd de joker Marco Reus ingezet. Hij bediende Schulz, die binnen schoot en Duitsland de eerste drie punten in de EK-kwalificatiecyclus bezorgde. Vanaf het begin speelde Duitsland met zelfvertrouwen en men liet zich niet van de wijs brengen door het spel van Nederland", stelt het Duitse voetbalmedium. De Frankfurter Allgemeine Zeitung kopt 'Die Demonstration des Manuel Neuer' en schrijft dat de doelman van alle twijfel heeft weggenomen.



"Hoe de avond gaat lopen, kan je zien aan de lichaamstaal van iemand. Neuer werd in Amsterdam vijandig ontvangen, maar ging daar relaxed mee om en werkte onverstoord zijn warming-up af", zo luidt de conclusie over Neuer, die Ryan Babel in de eerste helft tot twee keer toe van scoren afhield. Die Zeit stelt dat het Duitse nationale team tegen alle verwachtingen in wist te winnen in Amsterdam. "Jogi's jongens zijn als Forrest Gump of een doos met chocolade, je weet nooit precies wat erin zit. Nu was dat een overwinning tegen een aansprekende tegenstander, voor het eerst in twee jaar."



"In de voorspellingen werd er geen rekening mee gehouden dat Duitsland nog altijd een aantal hele goede spelers heeft. Een aantal basisspelers van Oranje spelen daarentegen nog in de , terwijl ook een Ryan Babel nog altijd meedoet. De Jogi-Elf werden in Rusland weliswaar in de groepsfase uitgeschakeld, maar Nederland had zich niet eens gekwalificeerd", schrijft de Duitse krant. Die Welt is lovend over de tactische aanpak van de Duitse bondscoach Löw, die Oranje 45 minuten lang 'verlamde'.



"Neuer liet in het doel zijn oude klasse zien, terwijl de nieuwe defensieve steunpilaar Niklas Süle heel stabiel speelde. Voorin maakten Serge Gnabry en Leroy Sané met hun snelheid het de Nederlandse defensie keer op keer lastig. Duitsland speelde zelfs nog heel lang zonder Marco Reus in Amsterdam", analyseert de krant. Het Laatste Nieuws schrijft dat Oranje na een knappe comeback 'alsnog in het zand bijt' tegen Duitsland.



"Maar met Duitsland ben je nooit klaar, en dat bleek ook deze match. In de negentigste minuut vond Marco Reus de ongedekte Nico Schulz in de zestien, die de 2-3 eindstand laag in de hoek schoof en Nederland alsnog een kater bezorgde", concludeert de Belgische krant. Het Nieuwsblad spreekt van een 'zure nederlaag'. "De definitieve troonsbestijging van een nieuwe gouden generatie. Dat moest de wedstrijd tegen Duitsland worden voor Memphis Depay, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk."



"Vijf maanden geleden hadden ze Duitsland in de Johan Cruijff Arena met 3-0 verslagen. Doelpunten toen van Van Dijk, Depay en Wijnaldum. Zeventien miljoen Nederlanders zaten gisteren likkebaardend voor de buis in de hoop op een herhaling van dat scenario", stelt men. "Oranje hoopte op en over de Duitsers te gaan maar kwam adem te kort op het einde. Eén moment van onoplettendheid was genoeg voor invaller Reus om zich vrij te lopen en de pass van Gündogan breed te leggen tot bij Schulz. En de middenvelder van deed wat elke Duitser in zo'n situatie in de laatste minuut van een voetbalwedstrijd doet: kurkdroog de winnende treffer tegen de touwen jassen. 2-3."



Marca merkt op dat Duitsland prestige heeft teruggepakt tegen Nederland. "Sané was een constante plaag voor De Ligt en Van Dijk. Het is niet te begrijpen dat hij er niet bij was op het WK. Al het gevaar van Duitsland kwam bij Sané vandaan", schrijft de Spaanse sportkrant. Mundo Deportivo stelt dat Nederland en Duitsland het perfecte eerbetoon brachten aan Johan Cruijff. "Een open wedstrijd met getalenteerde spelers, die het constant op zoek zijn naar het doel. Beide trainers hadden een offensieve speelwijze gekozen."



"Rivaliteit, doelpunten, talent, revanche", zo opent La Gazzetta dello Sport. "Duitsland krijgt in de Johan Cruijff ArenA zijn revanche voor de 3-0 nederlaag van vorig jaar. Maar zowel Nederland als Duitsland heeft iets te vieren, want de toekomst ziet er rooskleurig uit", zag de Italiaanse sportkrant. Het Franse L'Équipe keek vooral naar de prestaties van Depay. "Tegen Duitsland liet hij opnieuw zijn talenten blijken. Bij is hij wellicht wisselvallig, maar bij Oranje is hij een stabiele factor. Ook al ging Oranje uiteindelijk onderuit: over een aantal maanden zal Depay opnieuw de leider van de Nederlandse aanval zijn."



"Duitsland werd afgelopen woensdag door de eigen fans uitgefloten na de 1-1 tegen Servië en ook in Amsterdam stevende de ploeg op een matig resultaat af, maar het doelpunt van Schulz bracht een belangrijke overwinning. Nederland was na een mindere periode weer gaan draaien onder Koeman, maar dit zal als een tegenvaller voelen", meldt de BBC. The Guardian spreekt van een onverwachte meevaller voor Löw. "Toch keerde de onzekerheid van de afgelopen maanden terug toen een voorsprong uit handen werd gegeven."