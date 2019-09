Perez wijst naar speler van '70 miljoen': "Ihattaren zit daar niet ver achter"

Kenneth Perez is diep onder de indruk van het spel van Mohamed Ihattaren.

De aanvallende middenvelder speelde sterk tegen zowel Sporting Clube de Portugal (3-2 winst) als (1-1) en dat is bij de Deense analist van FOX Sports niet onopgemerkt gebleven. De oud-voetballer voorspeelt het zeventienjarige talent van een grote toekomst.

Ihattaren vormde vorige week in beide wedstrijden het middenveld met Jorrit Hendrix en Pablo Rosario. "Als Ajax hem in toom kon houden, dan werd het voor PSV heel moeilijk om aanvallends iets te gaan doen", aldus Perez bij Voetbalpraat. "Hendrix en Rosario acht ik niet in staat om die spelers lekker aan het werk te zetten. Dus je bent wel beperkt met alleen Ihattaren, maar op een of andere manier lukt het hem toch. Zeker in de laatste twee wedstrijden."

Lees beneden verder

Perez verwacht dat Ihattaren PSV in de toekomst veel geld kan opleveren. "Tegen Sporting kon je hem mooi vergelijken met Bruno Fernandes, een geweldige speler. Hij staat in de belangstelling voor zeventig miljoen en is 24 volgens mij (25 jaar, red.) en Portugees international", aldus de Deen. "Ihattaren zit daar niet ver achter en heeft een andere leeftijd."

"Hij is zeventien en normal gesproken ga je dat niveau op die leeftijd niet een heel seizoen volhouden. Dat is ook meteen de kwetsbaarheid van PSV", stelt Leo Driessen.

Perez vindt dat een logische gedachte van zijn tafelgenoot. "Als je er net bent, speel je met vrijheid. Ik kan me Viktor Fischer herinneren. Hij speelde vrijuit bij Ajax, maar toen ging hij nadenken. Want mensen gaan op je letten en hebben verwachtingen. Dan gebeurt er iets met de status van de speler."