Perez wijst beste speler eerste seizoenshelft aan: "Hij heeft geen snelheid"

Ajax werd deze week opgeschrikt door het nieuws dat Daley Blind een ontstoken hartspier heeft en daardoor voorlopig uitgeschakeld zal zijn.

Deze mededeling geldt als een flinke tegenvaller voor de Amsterdammers, daar de Oranje-international een van de belangrijkste spelers in het elftal van trainer Erik ten Hag is. Kenneth Perez wijst Blind zondagavond in het programma Dit was het Weekend op FOX Sports zelfs aan als de beste speler van de eerste seizoenshelft.

"Hakim Ziyech was natuurlijk ook een hele goede keuze geweest, maar ik vind de moeilijkheidsfactor, en dan heb ik het ook over de , om bij achterin te staan hoger", begint Perez zijn analyse. "Je staat een-op-een en hij heeft eigenlijk geen snelheid. Ik vind het heel knap hoe hij dat oplost en eigenlijk begint elke aanval van Ajax bij hem. Hij begon moeizaam omdat hij een hele tijd niet gespeeld had, dat is alweer anderhalf jaar geleden, en vanwege de manier waarop hij het afgelopen halfjaar heeft gespeeld, vind ik hem de beste speler."

Perez werd ook gevraagd naar het grootste talent in de eerste helft van het seizoen en na lang nadenken kwam de Deen uiteindelijk uit bij -aanvaller Myron Boadu: "Ik twijfelde ontzettend tussen Mohamed Ihattaren en Boadu en wat ik eigenlijk heb laten meewegen is de teamprestatie. Ik heb als grootste tegenvaller en daar is Ihattaren natuurlijk ook een onderdeel van, ook al vind ik hem een gigantisch talent en een mooie speler."

Lees beneden verder

Boadu staat wat Perez betreft dus een treetje hoger en dat komt mede door de manier waarop de jongeling de spitspositie invult. De achttienjarige aanvalsleider van AZ maakte dit seizoen al elf doelpunten in de Nederlandse competitie.

"Hij heeft heel veel kenmerken van een goede spits, hij heeft snelheid, maakt veel goals, kan ook in de bal spelen, maar hij is gelukkig ook iemand die het niet erg vindt om de diepte in te gaan. En dat mis ik weleens bij spelers die ook die snelheid hebben."

"Hij is international en wie weet moet hij op het EK wel gaan schitteren voor Nederland", sluit Perez af. Memphis Depay en Donyell Malen gelden vanwege blessures momenteel als twijfelgevallen voor het volgend jaar georganiseerde toernooi, waardoor Boadu voor bondscoach Ronald Koeman mogelijk een logische vervanger is.